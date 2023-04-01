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21:53 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» принимал «Астон Виллу».

Челси
Астон ВиллаЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Игра проходила на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

На 18-й минуте матча Олли Уоткинс открыл счёт в матче. На 56-й минуте Джон Макгинн удвоил преимущество гостей после передачи Джейкоба Рэмси.

По итогам матча «Астон Вилла» поднялась на девятое место в чемпионате Англии нынешнего сезона. Команда набрала 41 очко после 28 матчей. «Челси» располагается на 11-й строчке турнирной таблицы, набрав 38 баллов. Лидирует лондонский «Арсенал», набравший после победы в матче с «Лидсом» (4:1) 72 очка.

В следующем туре английской Премьер-лиги «Челси» примет «Ливерпуль», а «Астон Вилла» сыграет в гостях с «Лестером».

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Челси
0:2
Первый тайм: 0:1
Астон Вилла
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