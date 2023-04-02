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12:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Неизвестные напали на автобус «Ливерпуля» после матча с «Манчестер Сити»

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Неизвестные напали на автобус с футболистами «Ливерпуля» после матча 29-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити», сообщается на официальном сайте «горожан».

Манчестер Сити
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Источник: Reuters

Встреча, которая прошла в субботу в Манчестере, завершилась со счетом 4:1.

«“Манчестер Сити” получил информацию о том, что автобус “Ливерпуля” получил повреждения на обратном пути после сегодняшней игры. Насколько мы понимаем, в автобус в жилом районе был брошен какой-то предмет. Инциденты такого рода абсолютно неприемлемы, и мы решительно осуждаем действия ответственных за это лиц. Мы будем всеми возможными способами поддерживать расследование этого инцидента полицией Большого Манчестера», — говорится в заявлении «Манчестер Сити».

По информации The Athletic, в автобус был брошен кирпич, в результате чего было повреждено стекло. Пассажиры не пострадали.

Манчестер Сити
4:1
Первый тайм: 1:1
Ливерпуль
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