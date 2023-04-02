Неизвестные напали на автобус «Ливерпуля» после матча с «Манчестер Сити»

«“Манчестер Сити” получил информацию о том, что автобус “Ливерпуля” получил повреждения на обратном пути после сегодняшней игры. Насколько мы понимаем, в автобус в жилом районе был брошен какой-то предмет. Инциденты такого рода абсолютно неприемлемы, и мы решительно осуждаем действия ответственных за это лиц. Мы будем всеми возможными способами поддерживать расследование этого инцидента полицией Большого Манчестера», — говорится в заявлении «Манчестер Сити».