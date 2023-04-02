Тухель оценил свой дебют на посту главного тренера «Баварии»

«Все понимали, что поставлено на карту. Смена тренера всегда приносит беспокойство, но готовность выполнять задачу и терпение, когда что-то не получается, были стопроцентные, и это самое главное. Когда играли спокойно и четко, мы создавали отличные моменты, которые не реализовывали. Затем мы получили гол в подарок и использовали свои шансы, которые не были столь явными. Сложно анализировать, но победа — это очень хорошее начало», — цитирует Тухеля Sky Sport.