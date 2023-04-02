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12:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тухель оценил свой дебют на посту главного тренера «Баварии»

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Томас Тухель заявил, что доволен своим дебютом на посту главного тренера футбольного клуба «Бавария».

Бавария
Боруссия ДЧемпионат Германии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Тухель возглавил «Баварию» 24 марта, сменив Юлиана Нагельсмана. В субботу в матче 26-го тура чемпионата Германии «Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» со счетом 4:2 и вышла в лидеры турнирной таблицы.

«Все понимали, что поставлено на карту. Смена тренера всегда приносит беспокойство, но готовность выполнять задачу и терпение, когда что-то не получается, были стопроцентные, и это самое главное. Когда играли спокойно и четко, мы создавали отличные моменты, которые не реализовывали. Затем мы получили гол в подарок и использовали свои шансы, которые не были столь явными. Сложно анализировать, но победа — это очень хорошее начало», — цитирует Тухеля Sky Sport.

Бавария
4:2
Первый тайм: 3:0
Боруссия Д
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