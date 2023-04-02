Павлюченко оскорбил авторов ролика АПЛ с голами игроков из всех стран без России

Футболист оскорбил создателей ролика, назвав их уродами. «Мне, честно говоря, плевать. Этого и стоило ожидать», — заявил он, добавив, что спорт уже давно стал частью политической картины мира.

29 марта АПЛ выложила на YouTube видео, в котором были показаны лучшие голы от представителей всех стран, чьи футболисты выступали в АПЛ. В ролик попали игроки из 103 стран в алфавитном порядке, но без России.