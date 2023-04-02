Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Монако
Страсбур
00
Футбол. Зарубежный
18:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:30
Вердер
Хоффенхайм
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
Арсенал
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Реал
Вальядолид
40
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
КАМАЗ
Алания
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Боруссия М
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Факел
ЦСКА
02
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Торпедо
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Сампдория
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Шинник
Футбол. Зарубежный
19:30
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
16:00
Вест Хэм Юнайтед
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Ницца
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Тулуза
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Клермон Фут
Аяччо
21
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Реймс
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Монца
Лацио
02
Футбол. Зарубежный
16:00
Специя
Салернитана
11
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волга
Волгарь
03
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Альмерия
22
Футбол. Первый дивизион
15:00
Динамо Мх
Балтика
00
Футбол. Первый дивизион
15:00
Рубин
Велес
11
Футбол. Зарубежный
21:45
ПСЖ
Лион
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Бетис
Футбол. Зарубежный
14:00
Лилль
Лорьян
31
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Краснодар
06
Футбол. Зарубежный
13:30
Болонья
Удинезе
30
Футбол. Первый дивизион
13:30
Енисей
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
11:30
Уфа
СКА-Хабаровск
30
Все события
16:49 (мск), источник: Sport24

Пике: Для «Барселоны» было бы невероятно, если бы Месси вернулся

Бывший защитник «Барселоны» Жерар Пике высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в «Барселону».

БарселонаЧемпионат Испании: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Ранее вице-президент каталонцев Рафа Юсте подтвердил, что клуб обсуждает с аргентинцем эту возможность.

«Я знаю Рафу Юсте и знаю, каков он. Он очень хороший человек, и он всегда скажет вам то, что вы хотите услышать. Помимо этого, больше ничего нет, насколько я знаю.

Конечно, для всей “Барселоны” было бы невероятно, если бы Лео вернулся, но наступает момент, когда такое форсирование ситуации может быть даже контрпродуктивным. Я бы пустил это на самотек, чтобы это произошло естественно. Если у обеих сторон есть намерение, то сделку в футбольном мире всегда можно будет заключить, пока обе стороны этого хотят. И только время покажет, что получится в итоге», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «Четыре дня унижений». В номер к голой красавице-ведущей «Матч ТВ» ворвался официант
Американка, которая лижет в прямом эфире, выложила пикантное фото в соблазнительном нижнем белье
Фоторепортажи
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь