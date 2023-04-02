Пике: Для «Барселоны» было бы невероятно, если бы Месси вернулся

«Я знаю Рафу Юсте и знаю, каков он. Он очень хороший человек, и он всегда скажет вам то, что вы хотите услышать. Помимо этого, больше ничего нет, насколько я знаю.



Конечно, для всей “Барселоны” было бы невероятно, если бы Лео вернулся, но наступает момент, когда такое форсирование ситуации может быть даже контрпродуктивным. Я бы пустил это на самотек, чтобы это произошло естественно. Если у обеих сторон есть намерение, то сделку в футбольном мире всегда можно будет заключить, пока обе стороны этого хотят. И только время покажет, что получится в итоге», — приводит слова Пике Mundo Deportivo.