Брендан Роджерс уволен с поста главного тренера «Лестера»

49-летний Роджерс возглавил «Лестер» в феврале 2019 года. До этого тренер руководил «Селтиком», «Ливерпулем», «Суонси» и другими клубами. Под его руководством команда выигрывала Кубок и Суперкубок Англии. Соглашение между сторонами истекало летом 2025 года. Ранее Роджерс тренировал «Селтик», «Ливерпуль», «Суонси», «Уотфорд» и «Рединг».