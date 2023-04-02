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20:11 (мск), источник: ТАСС

«Монако» обыграл «Страсбур» в чемпионате Франции по футболу. Головин сделал голевой пас

«Монако» одержал волевую победу со счетом 4:3.

Монако
СтрасбурЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 2 апреля. «Монако» со счетом 4:3 дома одержал волевую победу над «Страсбуром» в матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча прошла в воскресенье.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Вандерсон (19-я минута), Эльесс Бен Сегир (54), Эдан Диоп (58) и Юссуф Фофана (64), который на 78-й минуте был удален за две желтые карточки. У проигравших отличились Лебо Мотиба (32) и Хабиб Диалло (90+3), также в свои ворота мяч забил игрок «Монако» Гильермо Марипан (41).

В эпизоде с третьим голом «Монако» голевой передачей отметился российский полузащитник Александр Головин. Он пропустил встречу предыдущего тура чемпионата Франции с «Аяччо» (2:0) и товарищеские игры сборной России с командами Ирана (1:1) и Ирака (2:0) из-за травмы. В текущем чемпионате Франции Головин провел 27 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 7 голевых передач.

«Монако» после 29 игр набрал 57 очков, клуб занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Страсбур» с 26 очками в 29 матчах располагается на 16- строчке.

В следующем туре «Монако» 9 апреля на выезде сыграет с «Нантом», «Страсбур» 7 апреля в гостях встретится с «Лансом».

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4:3
Первый тайм: 1:2
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