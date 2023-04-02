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20:35 (мск), источник: ТАСС

«Ньюкасл» впервые с 2019 года обыграл «Манчестер Юнайтед»

«Ньюкасл» победил со счетом 2:0 и поднялся на третье место в таблице чемпионата Англии.

Ньюкасл Юнайтед
Манчестер ЮнайтедЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 2 апреля. Футбольный клуб «Ньюкасл» со счетом 2:0 одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче Английской премьер-лиги. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Забитыми мячами отметились Джо Уиллок (65-я минута), Каллум Уилсон (88).

«Ньюкасл» не обыгрывал «Манчестер Юнайтед» с октября 2019 года. Из последних семи встреч команда из Манчестера победила в пяти, еще две завершились вничью.

Команды во второй раз встретились в текущем чемпионате Англии. В матче 11-го тура они сыграли вничью со счетом 0:0. 26 февраля «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги на стадионе «Уэмбли» (2:0).

«Ньюкасл» с 50 очками занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» идет на четвертом месте (50). В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 5 апреля дома сыграет с «Брентфордом», «Ньюкасл» в тот же день на выезде встретится с «Вест Хэмом».

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2:0
Первый тайм: 0:0
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