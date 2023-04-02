«Ньюкасл» впервые с 2019 года обыграл «Манчестер Юнайтед»
«Ньюкасл» победил со счетом 2:0 и поднялся на третье место в таблице чемпионата Англии.
«Ньюкасл» победил со счетом 2:0 и поднялся на третье место в таблице чемпионата Англии.
ТАСС, 2 апреля. Футбольный клуб «Ньюкасл» со счетом 2:0 одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче Английской премьер-лиги. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле.
Забитыми мячами отметились Джо Уиллок (65-я минута), Каллум Уилсон (88).
«Ньюкасл» не обыгрывал «Манчестер Юнайтед» с октября 2019 года. Из последних семи встреч команда из Манчестера победила в пяти, еще две завершились вничью.
Команды во второй раз встретились в текущем чемпионате Англии. В матче 11-го тура они сыграли вничью со счетом 0:0. 26 февраля «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги на стадионе «Уэмбли» (2:0).
«Ньюкасл» с 50 очками занимает третью строчку в турнирной таблице чемпионата Англии, «Манчестер Юнайтед» идет на четвертом месте (50). В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 5 апреля дома сыграет с «Брентфордом», «Ньюкасл» в тот же день на выезде встретится с «Вест Хэмом».