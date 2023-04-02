«Ньюкасл» впервые с 2019 года обыграл «Манчестер Юнайтед»

ТАСС, 2 апреля. Футбольный клуб «Ньюкасл» со счетом 2:0 одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче Английской премьер-лиги. Встреча прошла в воскресенье на стадионе «Сент Джеймс Парк» в Ньюкасле.

Забитыми мячами отметились Джо Уиллок (65-я минута), Каллум Уилсон (88).

«Ньюкасл» не обыгрывал «Манчестер Юнайтед» с октября 2019 года. Из последних семи встреч команда из Манчестера победила в пяти, еще две завершились вничью.

Команды во второй раз встретились в текущем чемпионате Англии. В матче 11-го тура они сыграли вничью со счетом 0:0. 26 февраля «Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» в финале Кубка английской лиги на стадионе «Уэмбли» (2:0).