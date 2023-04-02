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21:39 (мск), источник: Чемпионат.com

«МЮ» повезло. Команда тен Хага проиграла «Ньюкаслу» всего лишь в два мяча

В турнирной таблице клубы поменялись местами.

Ньюкасл Юнайтед
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Источник: Reuters

Вроде «МЮ» выглядел последние месяцы предпочтительнее «Ньюкасла» и даже обошёл его в таблице. Однако в очном матче хозяева смотрелись намного солиднее. Судя по всему, сказалось и то, что «Ньюкасл» играл дома, и отсутствие Каземиро (да и Эриксена) в центре поля.

Достаточно сказать, что в первом тайме разница по ударам была 11:2, а на 16-й минуте-де Хеа совершил классный двойной сейв. Сначала отбил удар Исака головой, а затем справился с добиванием Уиллока практически в упор. Хотя будет справедливее сказать, что нападающий сам попал в лежащего на газоне голкипера.

Сент-Максимен раз за разом обводил на своём фланге и Антони, и Дало. После одного такого дриблинга создал шикарный момент для Мёрфи, который из отличной позиции не попал в створ. Из моментов «МЮ» в первом тайме запомнилось разве что падение Бруну Фернандеша. Португалец упорно доказывал судье, что его сбили в штрафной, но арбитра аргументы не впечатлили. Фанаты «Ньюкасла» после этого запели «есть только один Бруну», намекая на Гимарайнса.

Второй тайм продолжился в той же манере, что и первый. «Ньюкасл» был предпочтительнее, но мяч всё не заходил в ворота. Логично, что первым замены начал использовать тен Хаг. Поле покинули Антони с Вегорстом, и вышли Санчо с Марсьялем, который вернулся на поле после долгой паузы.

Источник: Reuters

Сразу после этого «Ньюкасл» забил. Гимарайнс сделал подачу, а на дальней штанге Сент-Максимен скинул мяч Уиллоку, который уже бил головой с метра — 1:0. Вскоре «Ньюкасл» должен был забивать снова, но мяч угодил сначала в перекладину, а потом в штангу! И всё же без второго гола хозяева не ушли — отличился Каллум Уилсон, вышедший на замену. Он тоже сделал это головой.

Тот случай, когда победа получилась абсолютно заслуженной. Скромный счёт не должен обманывать. Всего лишь 38 дней назад эти же команды встречались в финале Кубка лиги, и у «Ньюкасла» не было преимущества по игре (разве что небольшое в первые 30 минут). На этот раз перевес был бесспорным, и «МЮ» повезло пропустить лишь дважды. Таким образом, команды сравнялись в турнирной таблице — у клубов по 50 очков после 27 туров. «МЮ» уже третий матч подряд не может забить.

Автор: Григорий Телингатер

Ньюкасл Юнайтед
2:0
Первый тайм: 0:0
Манчестер Юнайтед
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