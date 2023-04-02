Футбольный клуб «Челси» объявил об уходе Грэма Поттера с поста главного тренера
Исполняющим обязанности главного тренера будет испанец Бруно Сальтор.
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Исполняющим обязанности главного тренера будет испанец Бруно Сальтор.
ТАСС, 2 апреля. Грэм Поттер покинул пост главного тренера английского футбольного клуба «Челси». Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба «Челси».
«Футбольный клуб “Челси” объявляет о том, что Грэм Поттер покинул пост главного тренера команды. Он согласился сотрудничать с клубом, чтобы облегчить плавный переход. “Челси” хотел бы поблагодарить Грэма за все его усилия, а также пожелать удачи в будущем», — говорится в сообщении клуба.
Исполняющим обязанности главного тренера «Челси» будет испанец Бруно Сальтор.