«Челси» алогичен: уволил Поттера в самый неподходящий момент. При Абрамовиче такого не было

Не прошло и года с того момента, как Романа Абрамовича вынудили продать «Челси», а Тодд Боэли его сменил. Самое время делать первые выводы по работе американского бизнесмена на новом посту, и они совсем не утешительные.

На момент прихода к власти Абрамовича в 2003 году «Челси» считался середняком. Однако российский олигарх массовыми, но аккуратными вливаниями средств в клуб привел лондонцев к крупным победам в АПЛ и Лиге чемпионов. А самое главное — изменил и закрепил статус топ-клуба для «Челси». Положительные изменения тогда были видны уже в первый год, хотя без спорных решений не обходилось — вспомните хотя бы, как некрасиво расстались с Клаудио Раньери.

А что мы видим сейчас? Боэли не вливает деньги в «Челси», а сжигает их в топке. Тратить ведь нужно с умом — нельзя просто израсходовать 600 миллионов евро на трансферы за сезон и думать, что все сразу наладится.

Решения «Челси» — беспорядочные. Томас Тухель идеально подходил синим, привел их к неожиданной победе в Лиге чемпионов и вполне мог стать для них тем же, кем был Жозе Моуринью. Но при странных, резких и все еще до конца неясных обстоятельствах с немцем расстались. Да, старт «Челси» в сезоне был не самым лучшим, но вполне поправимым.

Но Боэли решил, что деньги решают все, поэтому выплатил «Брайтону» больше 20 миллионов фунтов за штаб Грэма Поттера, которого британская пресса возвела в статус будущей легенды и пророчила ему место тренера сборной Англии. Американец Боэли, плохо понимая принципы европейского футбола, явно оказался жертвой маркетинга и своих советников. К самому Поттеру в данном случае вопросов нет: ему предложили солидное повышение и по статусу, и по зарплате. Кто от такого откажется?

Но к чему это привело? Боэли превратил состав «Челси» в монстра: порой необъяснимые покупки футболистов со всех уголков Земли привели к тому, что лондонцы потратили половину миллиарда за сезон, но никак не улучшили результаты. Очевидно, что многих игроков просил купить сам Поттер и Боэли исполнял его желания, банально забрасывая продавцов и игроков деньгами. Однако разве так работает эффективный менеджер?

При этом все было поправимо даже тогда, в январе. Все семь месяцев, что Поттер руководил «Челси», результаты и игра команды были примерно одинаково ужасными. Бывает, владельцы ошибаются, но раз уж у тебя полные грузовики денег, то почему нельзя было уволить Поттера в январе, назначить нового тренера и уже под него вдумчиво прорабатывать трансферную кампанию?

Победа «Челси» над дортмундской «Боруссией» в ⅛ финала Лиги чемпионов, видимо, пустила пыль в глаза Боэли, и он решил, что все налаживается. Но ни она, ни относительно приемлемые результаты первых мартовских игр АПЛ (победы над «Лидсом» и «Лестером», ничья с «Эвертоном») на самом деле не меняли ничего. У «Челси» как не было внятной игры, так и нет. И более мудрый менеджер мог бы поменять тренера хотя бы перед паузой на международные матчи, чтобы у его сменщика появилось хоть какое-то время на знакомство с командой. Но нет, Боэли дотянул до апреля, и — какая неожиданность — «Челси» снова проиграл, на этот раз «Астон Вилле».

И только сейчас, когда синие впервые с третьего тура опустились ниже десятого места, то есть сползли в нижнюю половину таблицы, Боэли решился на крайние меры. Кажется, американцу нужен был лишь формальный повод, когда «Челси» опустится ниже психологической отметки (экватора таблицы), чтобы уволить Поттера.

Но зачем сейчас? В АПЛ лондонцы все равно ни за что не борются, так, может, лучше уж дать Поттеру доработать сезон? Видимо, Боэли уверен, что при такой встряске можно пройти «Реал» в Лиге чемпионов и выиграть ее. Возможно, он даже окажется прав, ведь при Абрамовиче подобный трюк срабатывал дважды. Но даже у импульсивных решений российского бизнесмена были логика и стратегия, а здесь их не видно.

Боэли наверняка опять потратит много денег — английская пресса пишет, что неустойка составит около 50 миллионов фунтов. Летом снова «Челси» ждет очередной трансферный рекорд, ведь под нового тренера придется набирать состав. Возможно, что этот тренер даже окажется по-настоящему сильным — Зинедином Зиданом, Луисом Энрике, Юлианом Нагельсманном или Маурисио Почеттино.

Но дело же не в тренере. Пока Боэли не прекратит играть в реального менеджера наяву, «Челси» не вернется на топ-уровень.