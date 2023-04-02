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2 апреля, источник: ТАСС

«Милан» разгромил лидера чемпионата Италии по футболу «Наполи» в матче 28-го тура

ТАСС, 2 апреля. Действующий чемпион Италии по футболу «Милан» со счетом 4:0 на выезде обыграл лидера нынешнего турнира «Наполи» в матче 28-го тура. Встреча прошла в воскресенье.

Наполи
МиланЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Забитыми мячами отметились Рафаэл Леау (17-я и 59-я минуты), Браим Диас (25) и Алексис Салемакерс (67).

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 71 очком после 28 игр, опережая идущий на втором месте римский «Лацио» на 16 баллов. «Милан» прервал серию из трех игр без побед. Действующие чемпионы страны поднялись на третье место, набрав 51 очко.

В следующем туре «Наполи» 7 апреля на выезде сыграет с «Лечче», «Милан» в тот же день примет «Эмполи».

«Милан» и «Наполи» сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч пройдет 12 апреля в Милане, ответный — 18 апреля в Неаполе.

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0:4
Первый тайм: 0:2
Милан
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