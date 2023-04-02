«Милан» разгромил лидера чемпионата Италии по футболу «Наполи» в матче 28-го тура

Забитыми мячами отметились Рафаэл Леау (17-я и 59-я минуты), Браим Диас (25) и Алексис Салемакерс (67).

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии с 71 очком после 28 игр, опережая идущий на втором месте римский «Лацио» на 16 баллов. «Милан» прервал серию из трех игр без побед. Действующие чемпионы страны поднялись на третье место, набрав 51 очко.

В следующем туре «Наполи» 7 апреля на выезде сыграет с «Лечче», «Милан» в тот же день примет «Эмполи».