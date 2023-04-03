«ПСЖ» потерпел шестое поражение в последних 10 матчах во всех турнирах

Таким образом, «Пари Сен-Жермен» потерпел шестое поражение в последних 10 матчах во всех турнирах. Подопечные Кристофа Гальтье в последних встречах уступили «Марселю» (1:2) в Кубке Франции, «Монако» (1:3) в Лиге 1, дважды «Баварии» (0:1 и 0:2) в Лиге чемпионов, а также «Ренну» (0:2) и теперь «Лиону» (0:1).