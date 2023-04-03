В «Актобе» назвали виновных в поражении за лидерство КПЛ-2023

«В первую очередь хочется извиниться перед болельщиками, потому что разочаровали их, разочаровали себя, всех актюбинцев… Просто хочется извиниться за эту игру. С другой стороны, мы не можем сейчас упасть духом — голову надо держать высоко, надо думать о следующей игре, надо проанализировать эту и максимально быстро встать на ноги. Силен тот, кто быстро встает, так что, надеюсь, это хорошая встряска для нас, и мы будем продолжать хороший путь к своей цели. Сейчас можно искать много оправданий, но могу сказать только одно: виноваты мы сами. Поэтому искать оправдания, кого-то винить, какие-то психологические вопросы — не стоит, я думаю. Просто надо каждому задуматься и подумать о своих ошибках, чтобы эти ошибки не повторялись. И в следующий раз более мотивированными выходить на игру. Думаю, все будет хорошо», — цитирует Жулпу пресс-служба клуба.