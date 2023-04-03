Пять известных футболистов, которые не пьют алкоголь

Однако, легко увлечься избыточным потреблением и роскошным образом жизни, и поэтому сохранение трезвой жизни в таком мире требует большой решимости.

Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»)



Деклан Райс ошеломил английских болельщиков, заявив, что он никогда в жизни не выпил пинты пива (пинта — чуть более 0,5 литра). В интервью TalkSport в 2021 году Райс отметил, что люди удивляются, когда он говорит им, что никогда в жизни не пил пива.

«Знаете что? До сегодняшнего дня я никогда не пил пива, а мне 22 года. Это правда. Никогда не пил. Не пейте это. Люди удивляются. Мне просто не нравится его запах, поэтому я никогда не приближался к нему», — сказал он.

Райс — один из лучших полузащитников английского высшего дивизиона, известный своим упорством.

Джеймс Милнер («Ливерпуль»)



Ветеран «Ливерпуля» Джеймс Милнер является одним из самых универсальных и трудолюбивых игроков в английской премьер-лиге. В свои 37 лет он до сих пор отличный игрок, и это связано с тем, что он очень заботится о своем теле.

Милнер не употребляет алкоголь. Пол Уэбстер, бывший физиотерапевт «Манчестер Сити», рассказал, что Джеймс является трезвенником, что является одной из причин, по которой он выступает на самом высоком уровне в течение двух десятилетий. В интервью Goal в январе 2022 года, Уэбстер сказал:

"Он выглядит очень молодо и подтянуто, наверное, у него восемь процентов жира или что-то в этом роде. Он немного похож на Роналду. Я не работал с Роналду, но знаю людей, которые работали, и они подтвердили это впечатление. Все мелочи имеют значение, и у них есть много мелочей, которые составляют их успех.

Он не употребляет алкоголь, тщательно следит за своим питанием, имеет идеальный хронометраж, ставит перед собой цели, чтобы становиться лучше и сильнее каждый месяц, и ведет себя дисциплинированно во всем".

Гарет Бэйл («Лос-Анджелес»)



Гарет Бэйл всю свою карьеру сохранял невероятную физическую форму. На пике своих способностей он был одним из самых быстрых и атлетичных футболистов на планете. Он до сих пор выглядит отлично, и это во многом связано с тем, что он не употребляет алкоголь, поскольку ему не нравится его вкус.

Однажды Бэйла спросили о его решении не пить в 2011 году, и он ответил:

«Просто я не люблю выпивку, если честно. Это не означает, что я выбираю не пить алкоголь. Мне просто не нравится его вкус. Я, конечно, пробовал его, но мне он просто не нравится, поэтому он ничего для меня не значит. В некотором смысле, это, вероятно, помогает мне».

Харри Кейн («Тоттенхэм»)



В интервью со спортсменом, опубликованном в The Mirror в 2017 году, утверждалось, что Харри Кейн не пьет алкоголь, кроме случаев, когда «Шпоры» что-то выигрывают. Однако, поскольку это происходит не так часто, можно предположить, что Кейн давно не пил.

На вопрос о своих слабостях в плане питания Кейн ответил: «Яблочный пирог. Но я строго следую плану на неделю перед матчами, чтобы максимально реализовать свой потенциал». Кейн очень серьезно относится к сбалансированному питанию и даже имеет своего шеф-повара дома, чтобы помочь ему питаться правильно.

«До меня дошло, что карьера футболиста настолько коротка, что она пролетает очень быстро, и ты должен стараться сделать каждый день значимым. Вот почему у меня дома есть шеф-повар, чтобы я мог правильно питаться, что очень важно для восстановления, и делать все правильно», — рассказал футболист.

Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

Криштиану Роналду поддерживает потрясающую физическую форму на протяжении всей своей карьеры. Не секрет, что легендарный португальский форвард очень привередлив, когда дело доходит до диеты, и обычно не пьет алкоголь. Возможно, это одна из причин, почему он продолжает оставаться одним из лучших спортсменов на планете, даже в возрасте 38 лет.

В интервью в 2019 году Роналду признался, что выпил немного шампанского после победы на чемпионате Европы 2016 года с командой Португалии. Он сказал: