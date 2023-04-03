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11:27 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан сенсационно выиграл турнир по сокке. Что это такое?

В Кишиневе (Молдова) прошли матчи Socca EuroCup — первого международного турнира по сокке, передают Vesti.kz со ссылкой на Moldfootball.com.

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Победителем турнира стала сборная Казахстана, которая в финале обыграла Румынию — 3:3 (серия буллитов — 2:1).

В ходе турнира казахстанцы сыграли вничью с Хорватией (0:0), которую позже в другом матче обыграли (3:2). Также были одержаны победы над Францией (2:1) и Венгрией (4:1).

В турнире участвовали 13 сборных со всей Европы.

Сокка — разновидность мини-футбола, отличается количеством игроков и размером поля. Игры проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.

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