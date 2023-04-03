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13:03 (мск), источник: Sport24

72-летний президент клуба выпустил себя на замену в матче чемпионата Италии

Необычный случай произошел в итальянском футболе.

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Источник: Sport24

На 70-й минуте матча 9-го дивизиона чемпионата Италии «Соккер Сторнара» — «Асколи Сатриано», который завершился победой хозяев со счетом 5:2, на замену у «Сторнары» вышел футболист Себастьяно Позиллипо под номером «51». Игровой номер — отсылка к году рождения 72-летнего футболиста — 1951-й.

Необычности ситуации добавляет тот факт, что Позиллипо является президентом «Сторнары».

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