Легенда «Челси» Терри: я закончился как тренер
Легенда лондонского «Челси», бывший наставник «Вест Хэма» Джон Терри заявил, что больше не намерен работать тренером, передает Daily Mail.
Легенда лондонского «Челси», бывший наставник «Вест Хэма» Джон Терри заявил, что больше не намерен работать тренером, передает Daily Mail.
«Я закончился как тренер. Я готов вернуться к тренерству только ради работы в “Челси”. Работать с основой в какой-то роли. Мне нравится моя роль консультанта клуба. Теперь мне нравится играть в гольф и проводить время с семьей», — сказал Терри.
Летом 2018 года Терри был близок к переходу в «Спартак» на правах свободного агента, однако сделка сорвалась. Позднее, в октябре того же года экс-защитник сборной Англии объявил о завершении карьеры и стал тренером.
Терри выступал за «Челси» с 1999-го по 2017 год и провел за этот период 492 матча, в которых забил 41 мяч. В составе «синих» он стал пятикратным чемпионом и обладателем Кубка Англии, а также выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы.