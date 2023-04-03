Легенда «Челси» Терри: я закончился как тренер

«Я закончился как тренер. Я готов вернуться к тренерству только ради работы в “Челси”. Работать с основой в какой-то роли. Мне нравится моя роль консультанта клуба. Теперь мне нравится играть в гольф и проводить время с семьей», — сказал Терри.

Летом 2018 года Терри был близок к переходу в «Спартак» на правах свободного агента, однако сделка сорвалась. Позднее, в октябре того же года экс-защитник сборной Англии объявил о завершении карьеры и стал тренером.