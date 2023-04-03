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19:52 (мск), источник: Lenta.Ru

В «Барселоне» призвали уйти в отставку главу Ла Лиги

В «Барселоне» призвали уйти в отставку главу Ла Лиги Хавьера Тебаса. Заявление опубликовано на официальном сайте команды.

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Источник: AFP 2022

Ранее 3 апреля Diario Sport со ссылкой на La Vanguardia сообщил, что Тебас направил в прокуратуру ложную улику по делу о выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Энрикесу Негрейре.

В клубе подчеркнули, что никогда не подкупали арбитров, а также отметили, что они возмущены сложившейся ситуацией.

23 марта Cоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении «Барселоны» по поводу коррупционной составляющей в отношениях клуба и Негрейры. Руководство сине-гранатовых якобы перевело ему 1,4 миллиона евро с 2016 по 2018 год за консультационные услуги.

Уточнялось, что если факт коррупции будет доказан, то Международная федерация футбола может понизить клуб в дивизионе и лишить титулов. Кроме того, УЕФА может отстранить клуб от участия в Лиге чемпионов на один сезон.

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