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00:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торино» сыграл вничью с «Сассуоло», Миранчук вышел на поле на 81-й минуте

Завершился матч 28-го тура чемпионата Италии, в котором встречались «Сассуоло» и «Торино».

Сассуоло
ТориноЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

Команды сыграли вничью — 1:1.

На 37-й минуте Андреа Пинамонти вывел «Сассуоло» вперёд. На 66-й минуте Антонио Санабрия сравнял счёт. На 81-й минуте на поле в составе «Торино» вышел Алексей Миранчук, заменив Неманью Радоньича. Россиянин не отметился результативными действиями. Матч предыдущего тура с «Наполи» (0:4) Миранчук пропустил из-за травмы.

В нынешнем сезоне итальянской Серии А «Торино» располагается на десятой строчке турнирной таблицы, набрав 38 очков в 28 матчах. «Сассуоло» находится на 12-м месте с 37 очками. В следующем туре «Сассуоло» поедет в гости к «Вероне», а «Торино» сыграет дома с «Ромой».

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Сассуоло
1:1
Первый тайм: 1:0
Торино
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