«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» в первом матче после отставки Конте

Это первый матч без Антонио Конте у руля команды.

«Шпоры» повели в матче на 68-й минуте, после того как Харри Кейн реализовал пенальти.

Команды обменялись удалениями: сперва судья на 58-й минуте отправил Абдулайе Дукуре в раздевалку за неспортивное поведение, а после — Лукаса Моуру за грубый фол на 88-й минуте. Бразилец получил красную карточку спустя 6 минут после выхода на поле.

В концовке поединка «Эвертон» благодаря стараниям Мойзеса Кена сумел восстановить равновесие.