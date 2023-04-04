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00:21 (мск), источник: Чемпионат.com

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Эвертоном» в первом матче после отставки Конте

«Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном» со счётом 1:1 в рамках 29-го тура АПЛ.

Эвертон
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Источник: Reuters

Это первый матч без Антонио Конте у руля команды.

«Шпоры» повели в матче на 68-й минуте, после того как Харри Кейн реализовал пенальти.

Команды обменялись удалениями: сперва судья на 58-й минуте отправил Абдулайе Дукуре в раздевалку за неспортивное поведение, а после — Лукаса Моуру за грубый фол на 88-й минуте. Бразилец получил красную карточку спустя 6 минут после выхода на поле.

В концовке поединка «Эвертон» благодаря стараниям Мойзеса Кена сумел восстановить равновесие.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 50 очков в 29 матчах и расположился на 4-м месте в турнирной таблице. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» также имеют в активе по 50 баллов, сыграв при этом 27 раз.

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Эвертон
1:1
Первый тайм: 0:0
Тоттенхэм Хотспур
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