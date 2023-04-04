«Игра на этом стадионе — это позор». «Актобе» — олицетворение проблем казахстанского футбола

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Возвращение чемпионата Казахстана после международной паузы получилось достаточно событийным. В центральном матче тура «Ордабасы» выставил не совсем оптимальный состав, а потом крайне неловко объяснял отсутствие некоторых лидеров, за что получил критику даже от собственных болельщиков. В другой игре тура, где встречались одни из лидеров нынешнего сезона, сорвалась прямая трансляция, матч «Актобе» — «Кызыл-Жар» болельщики смогли увидеть лишь в записи.

Но основной корень проблем матча в Актобе раскрыл главный тренер «Кызыл-Жара» Али Алиев. Его команда победила, он мог быть лоялен, но Алиев просто сказал правду и доступно объяснил, почему это важно:

«Если есть возможность, я хочу обратиться в Облспорт или к руководству клуба. “Актобе” — одна из прославленных команд Казахстана. Поэтому игра “Актобе” на этом стадионе — это позор. Пожалуйста, нельзя играть здесь! Игроки постоянно получают травмы. Вы привезли Видемона, и он получил здесь травму. Вы лечите его за огромные деньги и снова выводите играть на этом газоне. Как он покажет свое мастерство, выйдя на это поле. Таких футболистов много, и в составе соперника тоже. Что это за позор?! Газон должен быть полит, должна быть безопасность. “Актобе” достоин играть на лучшем поле!».

Напомним, что «Актобе» играет домашние матчи в этом сезоне на резервной арене, поскольку стадион «Центральный» по-прежнему не готов к проведению игр. Школьное поле СДЮСШОР позволяет «Актобе» играть дома, но в то же время это приводит к таким последствиям — критике от тренеров и игроков, а главное, к травмам футболистов.

Главный тренер «Актобе» Андрей Карпович пытался более дипломатично высказаться о ситуации со стадионом, но по сути согласился с Алиевым:

«Это больная тема нашего клуба. Я уже не раз говорил, к сожалению, пока не можем наладить. Да, травмы действительно связаны с качеством поля. Но у нас нет других условий. Как бы грустно ни было, но это единственное поле, которое у нас есть. Поэтому для нас важно побыстрее перейти на “Центральный”. Надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос как-то сдвинется с мертвой точки».

Пугает, что о точных датах возвращения на основной стадион не знает даже главный тренер. Но глобально матчи на «Центральном» не решают проблемы «Актобе» с инфраструктурой. В первую очередь потому, что в тех же еврокубках домашние матчи команда, возможно, проведет в другом городе. Если клуб дойдет до групповой стадии Лиги конференций, то игры на данном этапе точно состоятся не в Актобе, поскольку «Центральный» не имеет соответствующей категории. Об аварийном состоянии одной из трибун стадиона «Актобе» недавно рассказывал бывший руководитель клуба Руслан Хамбаров.

И абсолютно верно, когда Алиев говорит о том, что команда приглашает дорогостоящих легионеров, а потом лечит их после травм, полученных на своем же искусственном газоне. Это замкнутый круг, в котором логики просто нет. Для практически любой европейской команды ситуация, когда команда не играет на родном стадионе, — это катастрофа. Но в Казахстане болельщики просто не нужны, ни у одного клуба нет задачи создать для них комфорт и уж тем более заработать на этом, ведь бюджетные деньги все равно придут.

Да, это проблема не только «Актобе», это в целом беда всего казахстанского футбола. Он по-прежнему живет сиюминутным результатом и акцентом на легионеров. Даже сейчас, в период, когда головной болью должен быть исключительно стадион, «Актобе» подписал очередного иностранного игрока в атаку.