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11:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Месси близок к уходу из «ПСЖ» из-за сокращения зарплаты, пишут СМИ

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Чемпион мира по футболу в составе сборной Аргентины Лионель Месси близок к уходу из французского «Пари Сен-Жермен», сообщает L'Equipe.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

В воскресенье «ПСЖ» проиграл «Лиону» со счетом 0:1. Парижане потерпели второе поражение подряд в чемпионате Франции. Ранее команда вылетела из Лиги чемпионов, после чего болельщики начали освистывать 35-летнего аргентинского форварда.

По данным издания, Месси уйдет из «ПСЖ» по окончании сезона, так как не намерен соглашаться на предложенное клубом 75-процентное сокращение зарплаты. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры семикратного обладателя «Золотого мяча» считается его возвращение в испанскую «Барселону».

Месси стал игроком «ПСЖ» летом 2021 года, он перешел в парижский клуб на правах свободного агента после того, как истек его контракт с «Барселоной». В нынешнем сезоне аргентинец провел за «ПСЖ» 33 матча, в которых забил 18 мячей и отдал 17 голевых передач.

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