Месси близок к уходу из «ПСЖ» из-за сокращения зарплаты, пишут СМИ

В воскресенье «ПСЖ» проиграл «Лиону» со счетом 0:1. Парижане потерпели второе поражение подряд в чемпионате Франции. Ранее команда вылетела из Лиги чемпионов, после чего болельщики начали освистывать 35-летнего аргентинского форварда.

По данным издания, Месси уйдет из «ПСЖ» по окончании сезона, так как не намерен соглашаться на предложенное клубом 75-процентное сокращение зарплаты. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры семикратного обладателя «Золотого мяча» считается его возвращение в испанскую «Барселону».