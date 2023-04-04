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21:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Клопп — о 8-м месте «Ливерпуля» и 11-м месте «Челси»: оба клуба заслужили там находиться

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии перенесённого матча 8-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» прокомментировал турнирное положение обеих команд.

Челси
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Источник: Reuters

«Положение “Ливерпуля” и “Челси” действительно кажется странным, но это реальность. Оба клуба заслужили находиться там, где они находятся.

У нас есть возможности изменить ситуацию, и мы должны изменить ситуацию. Мы не можем просто закрыть глаза и сказать: “Опять всё то же самое”. Мы должны добиться изменений, и двери в команду открыты для всех. Только у двух-трёх человек надёжное место в старте. Парни знают, что я сказал им это», — сказал Клопп в интервью Sky Sports.

Матч «Челси» — «Ливерпуль» начнётся в 22:00 мск. Для «Челси» игра станет первой после увольнения главного тренера Грэма Поттера.

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