«Фрайбург» выбил «Баварию» из Кубка Германии

Встреча, прошедшая в Мюнхене во вторник, завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. Решающий мяч на пятой добавленной к основному времени матча минуте забил Лукас Холер с пенальти, а до этого у «Фрайбурга» отличился Николас Хефлер (27). У «Баварии» гол забил Дайо Упамекано (19).

Это поражение стало для «Баварии» первым под руководством Томаса Тухеля, сменившего ранее в конце марта Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера.