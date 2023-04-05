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00:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Фрайбург» выбил «Баварию» из Кубка Германии

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. «Фрайбург» пробился в полуфинал Кубка Германии по футболу, выбив из турнира действующего чемпиона страны мюнхенскую «Баварию».

Бавария
Фрайбург
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Мюнхене во вторник, завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1. Решающий мяч на пятой добавленной к основному времени матча минуте забил Лукас Холер с пенальти, а до этого у «Фрайбурга» отличился Николас Хефлер (27). У «Баварии» гол забил Дайо Упамекано (19).

Это поражение стало для «Баварии» первым под руководством Томаса Тухеля, сменившего ранее в конце марта Юлиана Нагельсмана на посту главного тренера.

Кроме «Фрайбурга», доходившего в прошлом сезоне до финала Кубка, полуфиналистом турнира стал во вторник франкфуртский «Айнтрахт», обыгравший на своем поле берлинский «Унион» со счетом 2:0 благодаря дублю Рандаля Коло Муани с передач Марио Гётце (11, 13).

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