Саудовский клуб предложил Месси зарплату в два раза превышающую выплаты Роналду

По информации источника, владельцы команды предложили футболисту зарплату размером в 400 миллионов евро в год. Эта сумма в два раза превышает выплаты португальскому форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который зарабатывает 200 миллионов евро в год и является рекордсменом среди всех спортсменов мира.

Об интересе «Аль-Хиляля» к Месси сообщалось в январе 2023-го. Нападающему готовы были предложить контракт с зарплатой не менее 300 миллионов долларов в год. Отмечалось, что большую часть этой суммы игроку будет выплачивать государство.