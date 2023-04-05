«Челси» и «Ливерпуль» доказали, что они середняки. Но один человек на поле был великолепен

Новая эра синих

В воскресенье вечером произошло самое ожидаемое событие последних двух месяцев — «Челси» все-таки избавился от Грэма Поттера, хотя сделал это в самый неудобный момент. Формально решение Тодда Боули понять можно, ведь команда после поражения от «Астон Виллы» впервые с лета опустилась в нижнюю половину таблицы. Но мудрый босс должен думать о будущем, а оно выглядело устрашающе: синие вступали в убийственный график, включающий в себя пару матчей с «Реалом» в плей-офф Лиги чемпионов. Разве можно в такой мясорубке увольнять тренера, да еще и без срочной замены?

Порывистое решение Боули привело к тому, что к игре с «Ливерпулем» команду готовил Бруно Сальтор. Мало того, что испанец неопытен и еще четыре года назад был футболистом, так он еще и протеже Поттера — именно Грэм, придя в «Брайтон» в 2019 году, включил Сальтора в свой тренерский штаб, а затем взял с собой в «Челси». Другими словами, испанец никогда не работал ассистентом другого человека. Тогда какой вообще смысл в перестановке?

Возвращение Канте

Неудивительно, что стартовый состав синих отличался от предыдущей игры всего на две фамилии, да и расстановка была похожей. Ключевое изменение касалось появления Канте в центре полузащиты, но, скорее всего, и Поттер поставил бы француза в основу. Чемпион мира наконец-то выздоровел и впервые за восемь месяцев вышел на газон с первых минут.

А состав «Ливерпуля» как раз выглядел так, будто у красных только что сменился тренер. После 1:4 от «Манчестер Сити» в запасе остались Салах, Александр-Арнолд, Гакпо, Эллиотт и Робертсон, а ван Дейк не попал в заявку из-за болезни. Юрген Клопп, видимо, решил таким образом встряхнуть команду после трех поражений подряд. Радикально, но календарь не щадит: только что «Ливерпуль» ездил в Манчестер, а в следующем туре его ждет «Арсенал».

Кошмарный Хаверц

Перетасовка игроков неизбежно должна была сказаться на качестве игры «Ливерпуля». Красные даже в оптимальном составе в этом сезоне выглядят так себе, а без многих лидеров дела пошли еще хуже. Уже в первые семь минут «Челси» создал два голевых момента после грубейших ошибок Цимикаса на своем фланге, а следом хозяева упустили и третий: Хаверц не смог переиграть Алиссона.

«Челси» выглядел заметно лучше противника, но играл ли лучше него? Несмотря на меньшие цифры по владению, хозяева явно доминировали, однако не могли реализовать ни один из многочисленных шансов. Джеймс забил из офсайда, близки к голу были Ковачич и Жоау Феликс, но главным антигероем был Хаверц, проведший чудовищный матч и не реализовавший кучу моментов.

А вот Канте выступил великолепно. Были опасения, что тяжелая травма не позволит французу вернуться на прежний уровень, но первая же игра в основе после возвращения доказала обратное. Канте был вездесущ, отбирал мячи на всех участках поля и напрямую повлиял на то, что «Челси» разгромил «Ливерпуль» по голевым моментам. Не вина француза, что его партнеры не смогли их реализовать.

Канте и во втором тайме не уставал. Вернувшись из раздевалки, «Челси» создал еще один роскошный момент при непосредственном участии Канте, но и здесь Ковачич промазал. А следом наконец-то забил Хаверц, только рукой — ВАР это заметил. Показательно, что и тут Кай опять сыграл ужасно — мяч отскочил в его кисть после того, как Алиссон отразил очередной удар немца.

Унылое зрелище

А что «Ливерпуль»? Он был ничем не лучше «Челси». Центр поля красные напрочь проиграли одному Канте, а все редкие моменты — результат не осмысленных действий атаки, а шальных дальних выстрелов. Или ошибок «Челси» — например, в середине первого тайма Кепа выбил мяч на Хендерсона, но тот не добил до пустых ворот.

Проходи это матч в прошлом сезоне, то он точно вошел бы в тройку худших по качеству для «Ливерпуля». Но для нынешней кризисной команды Клоппа подобная неорганизованность — почти обыденность. Удивили разве что тотальные проблемы «Ливерпуля» с офсайдной ловушкой — обновленная защита красных совершенно не справлялась с построением прямой линии. Осознав это, Клопп во втором тайме отказался от высокой линии обороны, и у ворот Алиссона стало поспокойнее.

Игру «Ливерпуля» мог спасти Салах, который все-таки вышел со скамейки на 65-й минуте. Красным явно не хватало оригинальных решений впереди, а у египтянина еще и часто получаются матчи с командами топ-6. Но Салах никак не усилил игру и даже ни разу не пробил по воротам.

Финиш встречи вообще оказался унылым. Обе команды будто бы выдохлись и израсходовали все идеи, которые и так были редки. А «Челси» после замены Канте очень резко сдал, что ярко говорит о роли француза в этой встрече. В итоге абсолютно заслуженная нулевая ничья, отразившая текущее состояние двух грандов в кризисе. Четвертый раз подряд «Челси» и «Ливерпуль» не могут забить друг другу в основное время.