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11:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Барселоне» необходимо продать игроков на € 200 млн, чтобы выправить финансовое положение

«Барселоне» потребуется совершить несколько крупных продаж, чтобы поправить финансовое положение. Клубу необходимо заработать около € 200 млн, сообщает Sport.

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Источник: Reuters

Спортивное руководство «Барсы» подготовило план действий на ближайшее трансферное окно и выделило игроков, которых не продадут ни при каких обстоятельствах. Их трое — это защитник Рональд Араухо, а также полузащитники Педри и Френки де Йонг. Этих игроков считают неприкосновенными.

«Барселона» не думает о продаже Марка-Андре тер Штегена, Гави, Алекса Бальде, Жюля Кунде, Рафиньи и Роберта Левандовского. Также главный тренер Хави не хочет терять Андреаса Кристенсена и Франка Кессье, хотя по ним у клуба есть предложения.

Многое указывает на то, что «Барселону» ждёт перестройка в атаке. Уйти могут игроки, зарплаты которых слишком велики для каталонского клуба.

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