«Барселоне» необходимо продать игроков на € 200 млн, чтобы выправить финансовое положение

Спортивное руководство «Барсы» подготовило план действий на ближайшее трансферное окно и выделило игроков, которых не продадут ни при каких обстоятельствах. Их трое — это защитник Рональд Араухо, а также полузащитники Педри и Френки де Йонг. Этих игроков считают неприкосновенными.

«Барселона» не думает о продаже Марка-Андре тер Штегена, Гави, Алекса Бальде, Жюля Кунде, Рафиньи и Роберта Левандовского. Также главный тренер Хави не хочет терять Андреаса Кристенсена и Франка Кессье, хотя по ним у клуба есть предложения.