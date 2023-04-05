Возвращение Месси в «Барселону» — насколько это реально?

В 2021 году переход Лионеля Месси из «Барселоны» в «ПСЖ» всколыхнул футбольный мир, но может ли легендарный игрок каталонцев в ближайшем будущем проделать обратный путь? У лидера сборной Аргентины, победившего на чемпионате мира в декабре прошлого года, летом заканчивается контракт, и его будущее уже несколько месяцев является предметом жарких спекуляций.

Люди, близкие к Месси, которому в июне исполнится 36 лет, говорят о его возможном возвращении в «Барселону». Но насколько вероятно, что переход действительно случится? Осуществимо ли это с футбольной и финансовой точек зрения?

Что у Месси с «ПСЖ»?

У Лео подходит к концу двухлетний контракт, который он подписал с «Пари Сен-Жермен» после перехода в статусе свободного агента летом 2021-го. В договоре есть пункт о пролонгации ещё на год, если стороны согласятся сохранить прежние условия. Перед противостоянием парижан с «Баварией» в плей-офф Лиги чемпионов стороны встретились и обсудили возможное продление, но не добились существенного прогресса. Пока всё выглядит так, что через три месяца Лео станет свободным агентом.

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи в интервью Marca заявил, что клуб работает над продлением сделок с Месси и другими игроками первой команды, у которых заканчиваются контракты, но даже в стане парижан не все относятся к сохранению Лео положительно. Среди болельщиков столичной команды есть недовольные — некоторые фанаты свистели форварду перед матчем с «Ренном». Правда, многие и аплодировали.

Всё это оставляет вопрос о будущем 35-летнего футболиста открытым. Продление с «ПСЖ» всё ещё возможно, но разговоры об интересе со стороны «Барселоны» на прошлой неделе вспыхнули с новой силой. Бывший партнёр Лео по сборной Аргентины и его близкий друг Серхио Агуэро публично заявил, что Месси должен вернуться в клуб, в котором сделал себе имя, — и завершить в нём карьеру. Ещё Агуэро обратился к президенту «Барселоны» Жоану Лапорте и призвал его продемонстрировать заинтересованность в камбэке Лео.

«Барселона» вообще хочет вернуть Месси?

Клуб не делал официальных заявлений, но из Каталонии прозвучало несколько серьёзных намёков. С тех пор как Лапорта принял решение отпустить Месси по финансовым причинам в 2021 году, он публично говорил, что у него есть «неоплаченный долг» перед Лео и что «двери клуба открыты» для его возвращения.

«Состояние, в котором я унаследовал клуб, когда стал президентом, было не очень хорошим, и мне пришлось принять решение, которым я не слишком доволен. Я должен найти способ улучшить отношения Месси с “Барсой”. Посмотрим, что случится, но он знает — двери для него открыты», — сказал Лапорта в недавнем интервью.

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто на прошлой неделе сказал, что команда «примет Месси с распростёртыми объятиями», а вице-президент клуба по экономическим вопросам Эдуард Ромеу заявил в сентябре прошлого года, что возвращение игрока в каталонскую команду будет «финансово целесообразным».

А Месси хочет в «Барселону»?

Аргентинец не делал публичных заявлений, где он видит своё будущее, но в прошлом месяце мощно подогрел слухи — Лео поделился фотографией с бывшими партнёрами Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. Снимок сделала жена Лео Антонелла Рокуццо в одном из ресторанов Барселоны.

В лагере Месси отношение к будущему аргентинца за последние несколько месяцев поменялось. Незадолго до финала чемпионата мира казалось, что Лео продлит сделку с «ПСЖ». Тогда анонимные источники из окружения игрока с иронией воспринимали разговоры о возможном камбэке в Каталонию. Теперь же они высказываются в том духе, что футболист «открыт ко всем вариантам» — смещение произошло, в частности, после болезненного вылета из Лиги чемпионов от «Баварии».

Комментарии Агуэро тоже не стоит недооценивать: бывший нападающий «Манчестер Сити» (и недолго «Барселоны») является одним из лучших друзей Месси в футболе. «Я думаю, что Лео родился как футболист в “Барселоне” и он должен закончить с футболом в “Барселоне”, — сказал Кун. В крепкой связи Лео с Каталонией нет сомнений — во время эмоционального прощания два года назад он подтвердил, что вернётся жить в город после завершения карьеры.

Сколько это будет стоить?

Это один из самых сложных вопросов. Перед расставанием в 2021 году Месси и клуб обсуждали контракт, который предусматривал уменьшение зарплаты футболиста. Предполагалось, что в первый год действия новой сделки Лео заработает около € 10 млн. «Не знаю, могут ли в клубе сказать то же самое, но для меня очевидно — я сделал всё возможное, чтобы остаться. Всё было согласовано. Я сократил зарплату на 50%. Остальное — ложь. После этого никто меня больше ни о чем не просил», — сказал тогда аргентинец.

Теперь сторонам придётся всё согласовывать заново. И ещё неизвестно, будет ли потенциальная сделка подразумевать подписной бонус, агентские и другие комиссионные. С другой стороны, переподписание контракта с Месси даст «Барселоне» нужный импульс перед подготовкой к временному переезду на новый стадион.

В следующем сезоне «Камп Ноу» закроется на ремонт, а «Барса» будет проводить домашние матчи на Олимпийском стадионе — арена, вмещающая 55 000 зрителей, принимала Игры 1992 года. По информации The Athletic, бюджет каталонцев из-за реконструкции недосчитается примерно € 90 млн. Клуб ищет новые источники финансирования, чтобы компенсировать убытки. Нет лучшего способа убедить болельщиков ехать через весь город ради матча «Барселоны», чем последнее шоу Месси.

Чем «Барселона» будет платить Лео?

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас настаивает, что «Барса» должна сократить зарплатные расходы на € 200 млн, чтобы уложиться в турнирные ограничения. Однако даже он, ярый критик финансовой модели клуба, признал, что камбэк Месси может состояться. «При значительном сокращении оклада вполне возможно, что он снова станет игроком “Барселоны”, — сказал Тебас. Но добавил, что сине-гранатовым предстоит поработать, чтобы позволить себе аргентинца.

Спортивный директор каталонцев Матеу Алемани в феврале заявил, что клуб находится на пути к финансовому выздоровлению. «По нашим прогнозам, в следующем сезоне зарплатный фонд команды будет соответствовать всем нормативам Ла Лиги. Без Жерара Пике и Антуана Гризманна, которые были в клубе прошлым летом, мы сэкономим € 90 млн на окладах».

Ещё есть Серхио Бускетс, контракт которого истекает в конце сезона. В июне капитану «Барселоны» исполняется 35 лет, по текущему соглашению он получает огромную зарплату. В случае его ухода клуб прилично сэкономит, но даже если опорник останется — то только с существенным сокращением оклада. Ещё есть футболисты вроде Клемана Лангле и Самуэля Юмтити — они проводят сезон в аренде и вряд ли понадобятся Хави в дальнейшем. Вероятно, команду покинет Сержино Дест.

А возвращение Месси — не просто ход для отвода глаз и прикрытия текущих скандалов вокруг «Барсы»?

Так может показаться. «Барселона» крупно вляпалась: испанские прокуроры предъявили клубу обвинения из-за платежей компаниям, связанным с Хосе Марией Энрикесом Негрейрой, бывшим вице-президентом испанского судейского корпуса. УЕФА тоже расследует эту историю и может отстранить каталонцев от участия в Лиге чемпионов. Сине-гранатовые всё отрицают.

При этом Лапорта начал регулярно поднимать тему Месси с января, задолго до начала разборок вокруг дела Негрейры. «Я по-прежнему поддерживаю с ним отношения, даже если его лагерь говорит, что это не так», — сказал президент «Барселоны» в начале года. В феврале Жоан напрямую общался с отцом и агентом Месси Хорхе — тот приезжал в город по личным делам.

На фоне кислого информационного фона из сплошных скандалов разговоры о возвращении лучшего игрока в истории клуба должны как минимум приятно бодрить фанатов.

Месси вообще нужен «Барсе»? Или у клуба другие приоритеты?

Команда наконец выстроила надёжную оборону, а вот в передней линии всё работает не совсем гладко. Даже у Роберта Левандовского после чемпионата мира возникли проблемы с реализацией, а фланговые игроки атаки редко радуют голевыми подвигами. Усман Дембеле по-прежнему травмирован, но будет доступен в следующем сезоне.

Приход игрока уровня Месси обеспечит необходимый качественный рост. Но есть проблема Френки де Йонга: из-за новой роли нидерландец занимает на поле зону, в которой привык действовать Лео. Кроме того, «Барселона» делает ставку на омоложение и будущее клуба — Месси в его возрасте не может соответствовать этой концепции. А если камбек аргентинца ограничит прогресс Педри или Гави, его приглашение окажется не привлекательным, а губительным.