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13:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: Луис Энрике отправился в Лондон для подписания контракта с «Челси»

Жерар Ромеро: тренер Луис Энрике отправился в Лондон для подписания контракта с «Челси».

Челси
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Источник: AP 2022

Бывший главный тренер сборной Испании по футболу Луис Энрике близок к тому, чтобы стать новым главным тренером лондонского «Челси», сообщает журналист Жерар Ромеро в Twitter.

Энрике отправился в Лондон для подписания контракта с «Челси» в среду утром. Как отмечается, стороны могут подписать соглашение в ближайшие несколько часов. В конце марта Энрике заявлял, что внимательно следит за английским футболом и хочет поработать в Английской премьер-лиге.

В воскресенье «Челси» объявил об увольнении Грэма Поттера с поста главного тренера команды. Временным главным тренером был назначен Бруно Сальтор, который входил в тренерский штаб специалиста. СМИ называли преемником Поттера Юлиана Нагельсмана, который ранее покинул мюнхенскую «Баварию».

Энрике работал со сборной Испании с 2018 по 2022 год. В марте 2019 года специалист временно оставил должность в связи с болезнью дочери, а через три месяца официально покинул пост. В ноябре, после смерти дочери, он возглавил сборную вновь. Под руководством Энрике сборная Испании вышла в полуфинал Евро — 2020, а на чемпионате мира — 2022 в Катаре дошла до ⅛ финала.

Ранее он также возглавлял итальянскую «Рому», испанские «Сельту» и «Барселону», выиграв с последней Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, Суперкубок Испании, дважды чемпионат Испании и трижды Кубок страны.

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