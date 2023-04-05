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21:00 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб из США готовит для Месси выгодное предложение

По сообщению издания The Independent, клуб «Интер Майами» заинтересован в приобретении 35-летнего форварда Лионеля Месси в ближайшее трансферное окно и готов предложить ему пакет акций. Однако сам футболист пока не спешит покидать Европу и планирует остаться до Кубка Америки-2024, а также попытаться выиграть Лигу чемпионов еще раз.

ПСЖ
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Источник: Reuters

Месси имеет возможность продлить контракт с ПСЖ на тех же финансовых условиях, но он еще не принял решение, так как ожидает конкретных деталей проекта на следующий сезон. Он требует гарантий от клуба относительно главного тренера и состава команды на следующий сезон.

Пока что «Барселона» не связывалась с Месси относительно его возможного возвращения, и нет официальных предложений по этому поводу. Есть мнение, что каталонский клуб не имеет финансовой возможности для такого трансфера и что шум вокруг возможного возвращения Месси — это пиар-ход, чтобы продемонстрировать фанатам, что «Барса» делает все возможное для возвращения игрока. Тем не менее, главный тренер «Барселоны» Хави остается в постоянном контакте с Месси.

Переход в «Аль-Хилаль» не является для Месси привлекательным вариантом, поскольку он стремится выиграть Лигу чемпионов перед завершением карьеры.

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