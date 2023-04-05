Клуб из США готовит для Месси выгодное предложение

Месси имеет возможность продлить контракт с ПСЖ на тех же финансовых условиях, но он еще не принял решение, так как ожидает конкретных деталей проекта на следующий сезон. Он требует гарантий от клуба относительно главного тренера и состава команды на следующий сезон.

Пока что «Барселона» не связывалась с Месси относительно его возможного возвращения, и нет официальных предложений по этому поводу. Есть мнение, что каталонский клуб не имеет финансовой возможности для такого трансфера и что шум вокруг возможного возвращения Месси — это пиар-ход, чтобы продемонстрировать фанатам, что «Барса» делает все возможное для возвращения игрока. Тем не менее, главный тренер «Барселоны» Хави остается в постоянном контакте с Месси.