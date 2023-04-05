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23:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В штаб-квартирах «Ромы», «Лацио» и «Салернитаны» прошли обыски

РИМ, 5 апр — РИА Новости. Сотрудники Финансовой гвардии Италии провели в среду вечером обыски и выемку документов в штаб-квартирах знаменитых футбольных клубов «Рома», «Лацио» и «Салернитана», сообщил новостной телеканал RaiNews24.

Рома
Лацио
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Источник: Reuters

Речь идет о масштабном расследовании, связанном с операциями по трансферам профессиональных футболистов в период с 2017 по 2021 год.

Согласно этой информации, параллельно расследуются сразу два дела: столичная прокуратура выясняет детали трансферов 11 футболистов «Ромы», а прокуратура города Тиволи разбирается в аналогичных операциях, совершенным руководством «Лацио» и «Салернитаны» с семью игроками.

В результате под следствием оказались многие руководители трех итальянских клубов, в частности, президент и вице-президент «Ромы» Дан и Райан Фридкины и их предшественник на этом посту Джеймс Паллотта, а также еще шесть человек. Фигурантами второго дела стали президент «Лацио» Клаудио Лотито, спортивный директор Игли Таре и еще пять руководящих работников клуба.

Предполагаемые следственными органами преступления связаны с финансовыми махинациями, которые, в частности, заключались в выставлении счетов-фактур на несуществующие сделки, а также в распространении ложной корпоративной информации.

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