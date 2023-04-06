«Барса» разгромлена «Реалом» в Кубке Испании. Лучший матч Бензема в этом году

«У меня ощущение, что выбить “Реал” по сумме двух игр очень сложно. Как давно они проигрывали двухматчевое противостояние? Вот почему я считаю “Реал” фаворитом, несмотря на 1:0 в пользу “Барсы”», — признавался Хави. Отвечаем на вопрос, заданный главным тренером каталонцев. В мае 2021-го, то есть почти два года назад, «сливочные» по итогам двух встреч уступили «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов. С тех пор — только победы. Вот и в этот раз команда Карло Анчелотти доказала, что Хави не зря называл её фаворитом.

«Барселона» на «Камп Ноу» не хотела отказываться от контроля мяча, с чем у сине-гранатовых были проблемы в первом матче в Мадриде. Команда Хави успокаивала игру владением, вытаскивала вынужденного рисковать соперника на прессинг, чтобы использовать свободное пространство. В то же время каталонцы хорошо возвращали себе мяч, вступали в высокий отбор. Если «Реал» выходил из-под давления, то хозяева не стеснялись применять тактические фолы. В результате гости почти не имели моментов в течение 45 минут.

Хави опять поставил на правый фланг обороны Араухо для сдерживания Винисиуса Жуниора. Уругваец в средствах не стеснялся, встречал левого форварда гостей максимально жёстко, «массировал» бразильцу ноги. А однажды снял мяч с его ноги, когда «Реал» нашёл возможность для проведения быстрой атаки три в три и Винисиус Жуниор замыкал дальнюю штангу. Бразилец завёлся, жаловался судье на своего опекуна, устроил на ровном месте стычку с Гави — оба игрока получили по жёлтой карточке.

«Барселона» уже на третьей минуте претендовала на пенальти. Игра рукой со стороны Алабы не вызывала вопросов, но судья Мунуэра посчитал, что эта рука была опорной, а ассистенты на VAR поддержали главного арбитра. Наверное, верное решение. Тут уже трибуны «Камп Ноу» освистали рефери. Вообще, команда Хави сделала в атаке акцент на правый фланг, где Рафинья пытался «крутить позвонки» вышедшему в линии обороны хавбеку Камавинга. Почти до самого конца первого тайма бразилец был лидером у «Барсы» по касаниям мяча. Камавинга же играл с повреждением, полученным в дебюте матча, скрипел, но держался.

«Реал» ничего не показал в атаке — Бензема лишь 14 раз встретился с мячом до перерыва. Тем не менее в компенсированное время «сливочные» отыграли пропущенный в Мадриде гол. Сине-гранатовые не реализовали свой шанс и опять получили контрвыпад три в три. И ведь Кунде почти совершил суперсейв после удара Винисиуса Жуниора! Однако везёт, как правило, чемпионам, а титул пока ещё принадлежит команде Анчелотти.

Начало второго тайма — холодный душ для разгорячённого Хави (главный тренер «Барсы» тоже заработал предупреждение). «Реал» забил второй гол! Причём смотрелось всё очень просто. Во-первых, здорово сыграл Милитао: сначала выиграл единоборство, сорвав контрвыпад хозяев, после чего сделал хорошую передачу на Модрича. Центрхавы каталонцев Бускетс и Роберто слишком стянулись на фланг, и в результате оголилась опорная зона. Её заполнил собой Бензема. Получив мяч, французский нападающий блестяще исполнил момент. Иногда Кариму и не нужно много быть в игре, чтобы решать её.

Счёт стал 0:2, и теперь уже «Барселона» должна была спасаться. Каталонцы полетели вперёд, пару раз напугали Куртуа, но тут команду подставил глупейшим фолом Кессье. Полузащитник безрассудно сыграл в собственной штрафной, решив помочь Араухо в единоборстве с Винисиусом Жуниором. Но от такой помощи больному стало только хуже. Кессье сфолил на бразильце настолько откровенно, что Мунуэре и VAR не потребовался — это стопроцентный пенальти. Бензема взял мяч и оформил дубль.

Команда Хави совсем развалилась. Бензема мог оформить хет-трик ещё до того, как забил свой третий гол на 80-й минуте после атаки три в два. Ассистировал французу Винисиус Жуниор, причём сыграл бразилец просто шикарно. В движении как бы переложил мяч с ноги на ногу и отдал передачу не в офсайд налево, а на находившегося справа в правильном положении Карима. Такую красоту обладатель «Золотого мяча», конечно же, испортить не мог.

О снайпере каталонцев Левандовском и сказать нечего — он померк на фоне Бензема. А Рафинья до своей замены допустил 22 потери владения и лишь одну обводку за шесть попыток. Форварды «Барсы» провалились.

В финале Кубка Испании «Реал» 6 мая сыграет с «Осасуной» в Севилье.

Кубок Испании. ½ финала

«Барселона» — «Реал Мадрид» — 0:4 (0:1)

Голы: Винисиус, 45+1 (0:1). Бензема, 50 (0:2). Бензема, 58 (0:3). Бензема, 80 (0:4).