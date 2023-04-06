СМИ: Берлускони пройдет курс химиотерапии
Corriere della Sera: врачи назначили Берлускони химиотерапию из-за лейкемии.
Милан
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Corriere della Sera: врачи назначили Берлускони химиотерапию из-за лейкемии.
РИМ, 6 апр — РИА Новости. Госпитализированный накануне экс-премьер Италии Сильвио Берлускони начал курс химиотерапии для борьбы с лейкемией, передает газета Corriere della Sera.
Ранее миланское издание написало, что причиной госпитализации 86-летнего политика в больницу San Raffaele стала пневмония, развивавшаяся на фоне лейкемии.
Согласно нынешнему сообщению, Берлускони начал курс химиотерапии, первую дозу препарата он получил в среду после госпитализации.