СМИ: Берлускони пройдет курс химиотерапии

РИМ, 6 апр — РИА Новости. Госпитализированный накануне экс-премьер Италии Сильвио Берлускони начал курс химиотерапии для борьбы с лейкемией, передает газета Corriere della Sera.

Ранее миланское издание написало, что причиной госпитализации 86-летнего политика в больницу San Raffaele стала пневмония, развивавшаяся на фоне лейкемии.