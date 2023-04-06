Лэмпарда назначили исполняющим обязанности главного тренера «Челси»

ТАСС, 6 апреля. Фрэнк Лэмпард назначен исполняющим обязанности главного тренера английского футбольного клуба «Челси» до конца текущего сезона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба лондонской команды.

«Мы рады вновь приветствовать Фрэнка на “Стэмфорд Бридж”, — приводит пресс-служба заявление совладельцев клуба Тодда Боли и Бехдада Эгбали. — Фрэнк — член Зала славы Английской премьер-лиги и легенда клуба. Продолжая тщательный и изнурительный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим предоставить клубу и нашим болельщикам четкий и стабильный план на оставшуюся часть сезона. Фрэнк обладает всеми характеристиками и качествами, которые нам нужны, чтобы завершить сезон».