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15:50 (мск), источник: ТАСС

Лэмпарда назначили исполняющим обязанности главного тренера «Челси»

Специалист будет возглавлять лондонскую команду до конца текущего сезона.

Челси
ЭвертонЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 6 апреля. Фрэнк Лэмпард назначен исполняющим обязанности главного тренера английского футбольного клуба «Челси» до конца текущего сезона. Об этом в четверг сообщила пресс-служба лондонской команды.

«Мы рады вновь приветствовать Фрэнка на “Стэмфорд Бридж”, — приводит пресс-служба заявление совладельцев клуба Тодда Боли и Бехдада Эгбали. — Фрэнк — член Зала славы Английской премьер-лиги и легенда клуба. Продолжая тщательный и изнурительный процесс поиска постоянного главного тренера, мы хотим предоставить клубу и нашим болельщикам четкий и стабильный план на оставшуюся часть сезона. Фрэнк обладает всеми характеристиками и качествами, которые нам нужны, чтобы завершить сезон».

Последним местом работы Лэмпарда был «Эвертон», который он возглавил в январе 2022 года. В январе 2023 года специалист был отправлен в отставку. Главным тренером «Челси» Лэмпард был с 2019 по 2021 год.

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