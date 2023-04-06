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16:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Лэмпард — в «Челси». Вы серьезно?

Еще одна шокирующая новость со «Стэмфорд Бридж».

ЧелсиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Неочевидный кандидат

Во вторник «Челси» уже без Грэма Поттера принимал дома «Ливерпуль». Командой тогда руководил Бруно Сальтор — очевидный временщик, которому определенно рано биться с «Реалом» в Лиге чемпионов. Операторы тщетно искали на стадионе Юлиана Нагельсманна и Луиса Энрике — двух фаворитов на пост главного тренера «Челси». Зато нашли Фрэнка Лэмпарда: лучший бомбардир в истории клуба сидит без работы уже два месяца и, как казалось, просто пришел посмотреть на игру бывшей команды.

Источник: Reuters

И правда, что удивительного в его визите? Лэмпарду на «Стэмфорд Бридж» рады всегда. Он легендарная для клуба личность, статус которой не подорвет ничто. Даже после его увольнения из «Челси» в 2021 году фанаты синих не сняли с трибун баннер со словами «мы верим в Фрэнка». Все были уверены: Лэмпард тут не по работе. Хотя в соцсетях шутили над назначением экс-полузащитника лондонцев.

Контракт на два месяца

Оказалось, зря шутили. Пока журналисты следили за перемещениями Луиса Энрике по Лондону и выуживали крупицы информации из окружения Нагельсманна, Лэмпард тихо вел переговоры с «Челси». К вечеру среды все стало ясно: и главный инсайдер Европы Фабрицио Романо, и главный инсайдер Англии Дэвид Орнштейн сообщили о скором назначении Лэмпарда. А в четверг клуб сделал официальное объявление.

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Контракт 44-летнего тренера рассчитан до конца сезона. Вместе с Лэмпардом в штаб войдут не только его многолетние помощники Джо Эдвардс и Крис Джонс, но и Эшли Коул — экс-защитник сборной Англии раньше не ассистировал Лэмпарду в «Челси», хотя работал с ним в «Эвертоне».

В ливерпульском клубе экс-полузащитник «Челси» пробыл всего год: Лэмпард помог «Эвертону» спастись от вылета в прошлом сезоне, но в этом «ириски» совсем не впечатляли. Команда выиграла всего три из 20 матчей в АПЛ при Фрэнке, так что январская отставка выглядела более чем ожидаемой. Без Лэмпарда «Эвертону» лучше: новый главный тренер Шон Дайч уже одержал те же три победы и выгреб команду из зоны вылета.

Источник: AP 2022

Много вопросов

Как при таком раскладе можно всерьез рассматривать Лэмпарда главным тренером топ-клуба, да еще и кризисного? Если бы он преуспел в «Эвертоне», тогда вопросов не возникало бы, но разве он заслужил повышение и второй шанс на «Стэмфорд Бридж»? И самый главный вопрос: если вы не можете назначить постоянного тренера сейчас, то зачем вообще надо было увольнять Поттера? Что Лэмпард даст команде нового за эти два месяца?

Вопросов — тьма, но владелец «Челси» Тодд Боэли за неполный год уже приучил нас к хаотичному стилю руководства клубом. Отставка Поттера именно сейчас выглядела странно, но ее хотя бы можно было оправдать, если бы пришел Нагельсманн или Энрике. Назначение Лэмпарда временщиком говорит о том, что решение Боэли об увольнении Поттера — импульсивное, а не запланированное. Он сначала сделал, а уже потом начал думать.

Источник: Reuters

Логика есть

Но критиковать Боэли и «Челси» сейчас модно и просто. Куда сложнее отыскать логику в его решении и посмотреть на ситуации с его стороны. Как сообщают инсайдеры, Нагельсманн и Энрике не захотели принимать команду сейчас, зато продолжат переговоры с «Челси» для летнего назначения. Оставлять неопытного Бруно Сальтора во главе команды было опасно, ведь впереди «Реал». Значит, требовался кто-то лояльный и согласный поруководить «Челси» пару месяцев.

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По всем параметрам подходили только двое — Гус Хиддинк и Лэмпард. Но 76-летнего голландца, конечно, никто не рассматривал — его карьера позади, да и вряд ли друг Романа Абрамовича будет помогать сменившему его американцу. А Лэмпард как раз не очень хорошо попрощался с прежним руководством клуба.

The Telegraph писал, что Фрэнк полтора года не общался с Абрамовичем и редко находил общий язык с Мариной Грановской. Гендиректор «Челси» недолюбливала Фрэнка и без сожаления заменила его на Томаса Тухеля зимой 2021-го. Другими словами, возвращение Лэмпарда на «Стэмфорд Бридж» при прежнем руководстве было бы невозможно, но он точно счастлив туда вернуться. А значит, предельно мотивирован.

Источник: AP 2022

Еще один плюс Лэмпарда — опыт работы в кризисных условиях. Он пришел в «Челси» в 2019 году, когда ФИФА наложила на синих запрет на регистрацию новичков. Целый сезон Лэмпард работал с «чужим» составом, но довел команду до зоны Лиги чемпионов и финала Кубка Англии. В тяжелых условиях Фрэнк был вынужден чаще доверять молодежи, и именно тогда расцвели Маунт, Джеймс, Эбрахам, Хадсон-Одои, Томори и Пулишич.

Отсюда вытекает третий плюс Лэмпарда-тренера: умение работать с молодежью. У «Челси» сейчас не только перегруженный футболистами состав, но и достаточно молодежи: Фернандес, Мудрик, оба Фофана, Бадьяшиль, Броя, Мадуэке, Чуквуэмека. По логике боссов «Челси», Лэмпард должен им помочь выйти на новый уровень. Важно и то, что Фрэнк гораздо темпераментнее Поттера — он публично ругался с Юргеном Клоппом и ломал руку, празднуя победный гол «Эвертона». На контрасте это может хорошо повлиять на команду.

Источник: AP 2022

Боэли верит, что запала Фрэнка должно хватить на два месяца. Его работа в «Дерби Каунти», «Челси» и «Эвертоне» показывает, что он действительно может давать результат на короткой дистанции, а вот с длинной — пока проблемы. Поэтому какая-то логика в назначении Лэмпарда есть, хотя это все равно не выглядит идеальным решением. Однако если «Челси» снова выиграет Лигу чемпионов с временщиком, как было с Роберто Ди Маттео в 2012-м, то Боэли мигом станет королем.

Автор: Гоша Чернов

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