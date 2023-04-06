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18:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мбаппе недоволен промороликом «ПСЖ» на следующий сезон без Месси и Неймара: «Это не Килиан Сен-Жермен»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказал недовольство в связи с рекламным роликом клуба без Лионеля Месси и Неймара.

ПСЖЧемпионат Франции: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Ранее парижане выпустили промовидео с рекламой абонементов на следующий сезон, центральной фигурой которого стал 24-летний француз. Месси и Неймар не попали в ролик. Болельщики посчитали это знаком того, что «ПСЖ» планирует строить клуб вокруг Мбаппе.

«Я только что посмотрел видео с рекламой абонементов на сезон-2023/24. Меня не информировали об этом, а беседа была похожа на обычное клубное интервью. Я не согласен с публикацией этого видео. Поэтому я борюсь за права на мой индивидуальный образ. “ПСЖ” — отличный клуб и большая семья, но это не “Килиан Сен-Жермен”, — написал Мбаппе в социальных сетях.

В текущем сезоне Мбаппе провел 34 матча за клуб во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 8 результативных передач.

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