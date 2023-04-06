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19:14 (мск), источник: Vesti.kz

«Барселона» переезжает на другой стадион. Что не так с легендарным «Камп Ноу»

«Барселона» съезжает с «Камп Ноу» в связи с закрытием стадиона на реконструкцию. Журналист Vesti.kz о том, где «Барса» будет проводить домашние матчи со следующего сезона и каким будет их новый стадион.

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Источник: AP 2022

«Камп Ноу» был открыт в 1957 году и является домашней ареной «Барселоны» на протяжении почти семи десятилетий, стадион будет подвергнут масштабному строительству, которая начнется уже в июне этого года. Ожидается, что реконструкция «Камп Ноу» будет включать расширение вместимости до 105 тысяч мест, строительство новой крыши, улучшение доступа для болельщиков и модернизацию помещений для игроков и официальных лиц. Новый дизайн также расширит возможности стадиона для проведения других мероприятий, таких как концерты и культурные события, и будет включать музей, посвященный богатой истории клуба. Строительство займет около трех лет.

Как будет выглядеть стадион:

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Реконструкцию стадиона планировали давно: с 2007 года регулярно составляли планы перестройки, но строительство откладывалось по разным причинам. «Камп Ноу» в последний раз перестраивали в 1998-м. Очевидно, что стадион давно нуждался в обновлении, в том числе и по части логистики.

Детали реконструкции

Перестройку будет осуществлять турецкая компания Limak, реализовавшая такие проекты как аэропорт Стамбула имени Сабихи Гекчен, станцию высокоскоростных поездов в Анкаре.
Под проект «Барселона» взяла кредит на 1,5 миллиарда евро в банке Goldman Sachs. Соглашение предполагает погашение долга в течение 35 лет. В начале марта агентство Reuters сообщило, что теперь руководство «Барселоны» хочет пересмотреть сделку с банком.
Клуб намерен найти альтернативные источники инвестиций для модернизации арены. По данным FT, «Барселона» по-прежнему хочет утвердить план финансирования. Недавно президент команды Жоан Лапорта заявил, что ремонтные работы на «Камп Ноу» должны начаться уже в июне.
Изменение планов по реконструкции «Камп Ноу» могут происходить на фоне развивающегося коррупционного скандала вокруг «Барселоны». Испанская прокуратура расследует дело о выплатах в период с 2001 по 2018 г. более семи миллионов евро компаниям, принадлежащим Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который занимал пост вице-президента судейского комитета Федерации футбола Испании (RFEF) с 1993 по 2018 гг.
Ранее «Барселона» планировала, что новый проект ежегодно будет приносить 200 миллонов евро благодаря спонсорству, правам на названия, продаже билетов, организации концертов и мероприятий.

Источник: Reuters

Где теперь будет играть «Барса»?

В период реконструкции «Барселона» будет проводить свои домашние матчи на Олимпийском стадионе в районе Монжуик до ноября 2024 года. Летом 2024-го команда вернется на «Камп Ноу», но все же придется играть при 50% от вместимости, потому что активная фаза работ все еще продолжится — и закончится только по ходу сезона-2025/26. Вместимость арены составляет 55 926 зрителей.

В последние годы этот стадион использовался для проведения музыкальных концертов. В разные годы тут выступали Metallica, Jay Z, Guns N" Roses, U2 и другие. В 2023 году на Олимпийском стадионе должны выступить Брюс Спрингстин, Coldplay и Beyonce.

Источник: Reuters

Накануне «Барселона» в полуфинале Кубка Испании разгромно проиграла мадридскому «Реалу» (0:4) в последнем эль-класико на старом «Камп Ноу».

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