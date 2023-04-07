«Убирайся из этого клуба» Почему Лионель Месси задумал уйти из ПСЖ и где может продолжить карьеру звездный аргентинец?

Парижский разлад

Карьера Месси в ПСЖ никогда не была гладкой и безоблачной. Футболист с первого дня пребывания в команде подвергался критике, ведь тот космический уровень игры, который форвард демонстрировал в «Барселоне», в Париже проявлялся лишь эпизодически. Давление только усилилось после очередного вылета французов из Лиги чемпионов в середине марта и серии из трех поражений во внутренних соревнованиях (два — в чемпионате и одно — в Кубке). Месси в этих встречах выглядел неубедительно, был освистан собственными фанатами, но чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Эмануэль Пети вступился за аргентинца.

Когда я слышу свист в адрес Месси — это оскорбление футбола. Если я буду давать какой-нибудь совет для Лео — убирайся из этого клуба! «ПСЖ» — не футбольный клуб. Нет игрока, который прогрессировал бы с тех пор, как прибыл в ПСЖ, это вина Месси? Он — маэстро с мячом! Эммануэль Пети чемпион мира и Европы в составе сборной Франции

Несмотря ни на что, ПСЖ заинтересован в продлении контракта с Месси, который истекает 30 июня этого года. Правда, по информации L'Equipe, французы очень хотят сократить зарплатную ведомость и предлагают аргентинцу оклад, который на 75 процентов меньше нынешнего. По неофициальным данным, сейчас новоиспеченный чемпион мира получает в Париже в районе 41 миллиона евро и не готов на такое радикальное снижение дохода.

Le Parisien же опубликовал шокирующую информацию о том, что футбольный советник ПСЖ Луиш Кампуш намерен надавить на некоторых игроков, среди которых и Месси, чтобы продлить с ними контракты. Сообщается, что функционер даже готов угрожать футболистам.

Интересно, какие угрозы могут подействовать на Месси?

Арабское золото

Если у какой-то звезды мирового футбола что-то не складывается в европейском чемпионате, на помощь всегда готовы прийти представители арабского мира, финансовые возможности которых фактически безграничны. У них также нет нужды соблюдать правила финансового fair play, так что игроков можно покупать за любые суммы и платить им любые зарплаты.

Криштиану Роналду | Источник: Reuters

5 апреля появилась информация, что Месси сделал мощное предложение клуб «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Там готовы предложить аргентинцу космическую зарплату в размере 400 миллионов евро. Это в два раза больше, чем получает в другом саудовском клубе — «Аль-Насре» — старый «друг» Месси Криштиану Роналду, который сейчас является рекордсменом по заработку среди всех спортсменов мира.

По информации ESPN, сам Месси на фоне резкого ухудшения ситуации в ПСЖ очень даже не прочь попробовать силы в Саудовской Аравии и уже чуть ли не дал предварительное согласие на трансфер. Соблазн заработать за сезон десятилетнюю парижскую зарплату вряд ли может не появиться даже у такого глубоко футбольного человека как Лионель. Все-таки игроку уже 35 лет, и подобные предложения вряд ли появятся когда-то еще. В самом «Аль-Хиляле» не скрывают, что очень хотели бы заполучить Месси. Несколько месяцев назад на этот счет высказался генеральный директор клуба Фахед Аль-Мофаридж.

Это похоже на подписание Криштиану Роналду, речь не только о клубе и игроке. Все саудовские команды готовятся к большому прорыву. Фахел Аль-Мофаридж генеральный директор клуба «Аль-Хиляль»

Путь домой

Еще один активно обсуждаемый вариант продолжения карьеры Месси — возвращение в родную «Барселону». Гипотетический камбэк обсуждается с пугающей частотой на протяжении всей карьеры аргентинца в ПСЖ, но сейчас кажется, что трансфер возможен как никогда. Причем, судя по сообщениям испанских СМИ, аргентинец готов согласиться на символическую для себя зарплату в 6−7 миллионов евро в год и контракт на два сезона. То, что скромное предложение сине-гранатовых вполне конкурентно для Месси в сравнении с золотыми горами из Саудовской Аравии, многое о нем говорит.

Главным препятствием для воссоединения может стать финансовый аспект, ведь летом 2021-го Месси покинул «Барселону» как раз из-за того, что клубу было попросту нечем платить аргентинцу. С тех пор ситуация в стане сине-гранатовых не особо изменилась к лучшему. По информации Cadena SER, каталонцы каждый год тратят на зарплаты 656 миллионов евро, а перед следующим сезоном им надо сократит эту сумму на 150−200 миллионов. Иначе возможны санкции за нарушение правил финансового fair play. Очевидно, что подписание Месси слабо сочетается с курсом на сокращение расходов.

Футболисты сборной Аргентины с женами | Источник: Reuters

При этом кажется, что легендарный аргентинец точно бы не помешал родному клубу. Да, в атакующей линии каталонцев хватает молодых звезд в лице Гави, Педри, Рафиньи или Усмана Дембеле, но настоящим вожаком можно считать лишь центрфорварда Роберта Левандовски, который в силу специфики своей позиции редко может решить исход встречи в одиночку. Мотивированный мастер, которому не нужно время на адаптацию, этой компании только поможет. Тем более, тренирует «Барселону» Хави, который в бытность игроком вместе с Месси принес сине-гранатовым сумасшедшее количество титулов.

Возвращение Месси — мечта многих фанатов «Барсы».

Это доказывает громогласное скандирование фамилии игрока на «Камп Ноу» 5 апреля во время эль-класико с «Реалом». Но в самом клубе о перспективах подписания контракта с игроком говорят уклончиво. «Мы занимаемся своими делами, Месси занимается своими. Он сейчас в Париже, но никогда не знаешь, что случится в будущем», — заявил директор «Барселоны» Матеу Алемани.

Американская мечта

Понаблюдать вживую за игрой Месси очень хотели бы и в США, где Главная лига футбола (MLS) уже давно стала тихой гаванью для угасающих звезд европейского футбола по ту сторону Атлантики. При этом уровень чемпионата там очень приличный, чего только стоят результаты американской сборной.

Лионель Месси (слева) и Дэвид Бекхэм | Источник: AP 2022

Еще в 2018 году Месси публично поздравил Дэвида Бекхэма с принятием его клуба «Интер Майами» в MLS. «Кто знает, возможно, через несколько лет ты мне позвонишь!» — написал тогда аргентинец. И, кажется, весной 2023-го звонок от легендарного английского футболиста все же поступил. По информации The Independent, американский клуб хочет подписать контракт с форвардом в летнее трансферное окно и, помимо зарплаты, готов предложить ему пакет акций клуба.

Он бы изменил целый вид спорта. Каждый матч был бы самым большим событием в городе. Это было бы просто потрясающе для нашей лиги. Это было бы похоже на Майкла Джордана — самое грандиозное, что только можно себе представить. Крис Хендерсон генеральный директор «Интер Майами»

Помешать осуществлению такого трансфера могут действующие в MLS ограничения по зарплате. Самый высокооплачиваемый игрок лиги — Лоренцо Инсинье — получает около 14 миллионов в год, так что «Интер» вряд ли сможет хотя бы повторить нынешнюю зарплату аргентинца в ПСЖ. При этом существует несколько обходных путей, от передачи Месси части акций клуба или прав на землю около стадиона американской команды, до готовности всех клубов MLS скинуться на зарплату аргентинцу, чтобы вывести популярность, а значит, и монетизацию своей лиги на новый уровень. Последняя идея была озвучена Diario Sport, но верится в нее с трудом.

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Когда речь идет о 35-летнем футболисте, которому через пару месяцев исполнится 36, всегда есть риск услышать от него решение о завершении карьеры. Но, кажется, это совершенно не про Месси, ведь форвард даже не ушел из сборной Аргентины, с которой уже закрыл все гештальты. Так что Лионель еще голоден до футбола и явно хочет пошуметь на европейском клубном уровне. Например, еще раз выиграть Лигу чемпионов. Но и варианты с освоением новых частей света выглядят как никогда реальными.