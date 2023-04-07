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12:33 (мск), источник: Прессбол

Доминик Динга подписал контракт с солигорским «Шахтером»

Cербский защитник Доминик Динга подписал контракт с солигорским «Шахтером».

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Источник: соцсети

«Доминик начинал заниматься футболом в команде “Хайдук” (Кула), затем в 2014 году перешёл в молодежный состав “Войводины”. За основной состав этой команды дебютировал в 2015 году в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. В 2016-м стал игроком “Урала” (Россия, Д1), в составе которого провел 26 матчей. В 2019 году отправился в аренду в “Партизан” (Сербия, Д1), а в 2020-м был арендован минским “Динамо”, в составе которого за два сезона сыграл 39 игр.

Прошлый сезон Доминник провел в казахском “Ордыбасы” (Д1).

Прошел все юношеские и молодежные сборные от U-16 до U-21, в том числе выступал в роли капитана. Добро пожаловать, Доминик!» — говорится в сообщении официального сайта «Шахтера».

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