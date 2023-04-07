Доминик Динга подписал контракт с солигорским «Шахтером»

«Доминик начинал заниматься футболом в команде “Хайдук” (Кула), затем в 2014 году перешёл в молодежный состав “Войводины”. За основной состав этой команды дебютировал в 2015 году в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. В 2016-м стал игроком “Урала” (Россия, Д1), в составе которого провел 26 матчей. В 2019 году отправился в аренду в “Партизан” (Сербия, Д1), а в 2020-м был арендован минским “Динамо”, в составе которого за два сезона сыграл 39 игр.



Прошлый сезон Доминник провел в казахском “Ордыбасы” (Д1).



Прошел все юношеские и молодежные сборные от U-16 до U-21, в том числе выступал в роли капитана. Добро пожаловать, Доминик!» — говорится в сообщении официального сайта «Шахтера».