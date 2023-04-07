Михаил Козакевич: Конечно, очень стыдно перед болельщиками, надо попросить прощения

«Конечно, очень стыдно перед болельщиками, надо попросить прощения. Потому что коллектив у нас очень хороший подобран. Честно говоря, не знаю, что происходит. Это все надо копать, изучать. Я думаю, что все должно быть хорошо. Мы сейчас должны выкарабкиваться из этой ямы, в которую сами забрались», — сказал вратарь в эфире программы «Ясно о футболе».