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12:35 (мск), источник: Прессбол

Михаил Козакевич: Конечно, очень стыдно перед болельщиками, надо попросить прощения

Голкипер брестского «Динамо» Михаил Козакевич поделился мнением о старте команды в нынешнем сезоне.

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Источник: соцсети

«Конечно, очень стыдно перед болельщиками, надо попросить прощения. Потому что коллектив у нас очень хороший подобран. Честно говоря, не знаю, что происходит. Это все надо копать, изучать. Я думаю, что все должно быть хорошо. Мы сейчас должны выкарабкиваться из этой ямы, в которую сами забрались», — сказал вратарь в эфире программы «Ясно о футболе».

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