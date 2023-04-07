Топ-легионеры и костяк сборной Казахстана. Почему «Астана» — безусловный фаворит КПЛ-2023

В марте «Астана» совершила сразу три трансфера и, вероятно, завершила селекционную работу на данном этапе. Сейчас ростер команды максимально плотный и конкурентный, почти на каждую позицию есть по два равнозначных игрока.

Теперь «Астана» может условно разделить команду на два состава — иностранцы и казахстанцы. Среди легионеров: вратарь — Чондрич; защитники — Оганесян, Ароян, Томашевич, Аманович; полузащитники — Томасов, Йованчич, Эбонг, Иванович; нападающие — Урега, Дарбо.

При этом состав казахстанцев не менее внушительный по именам, большинство из них игроки основы сборной Казахстана или близкие к ней. Вратарь — Заруцкий; защитники — Габышев, Бейсебеков, Досмагамбетов; полузащитники — Астанов, Куат, Дарабаев, Прокопенко, Басманов; нападающий — Аймбетов.

Среди них только Басманов и Заруцкий не вызываются в сборную. Кроме того, «Астана» отдала в аренду еще несколько заметных воспитанников — Кусяпова, Сагнаева, Калмырзу и Совета.

Такой глубины и качества состава, пожалуй, нет ни у одного казахстанского клуба на данный момент. Именно это делает «Астану» явным претендентом на золото.

Но в то же время надо учитывать, что столичный клуб собрал такое количество игроков отнюдь не только для защиты титула. Даже более важной задачей для них является возвращение былых позиций в еврокубках.

Групповой этап Лиги чемпионов — это мечта и сверхсложная задача, но группа Лиги Европы или Лиги конференций — это уже программа-минимум.

Мы видим, что адаптация большинства новичков в «Астане» проходит достаточно неплохо. И уровень легионеров вполне солидный по меркам СНГ, ведь многие из них, опять же, востребованы в своих сборных.

Да, «Астана» пока окончательно не наладила игровые связи в команде, но даже в таком состоянии у них неплохой темп набора очков в чемпионате Казахстана.