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20:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Интер» не удержал победу над «Салернитаной» и продлил серию без побед

«Интер» в гостях сыграл вничью с «Салернитаной» в матче 29-го тура серии А — 1:1.

Салернитана
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Источник: Reuters

На 6-й минуте счет встречи с передачи Ромелу Лукаку открыл защитник миланцев Робин Гозенс. Хозяевам поля удалось отыграться благодаря голу Антонио Кандревы в компенсированное ко второму тайму время.

После этого матча команда Симоне Индзаги с 51 очком осталась на 4-м месте в Серии А, но в этом туре их может обойти «Рома». «Интер» продлил серию без побед во всех турнирах до 6 матчей. В последний раз «нерадзурри» набирали три очка 5 марта в игре против «Лечче» (2:0) в 25-м туре чемпионата Италии.

«Салернитана» с 29 баллами сохранила 15-ю строчку в турнирной таблице.

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Первый тайм: 0:1
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