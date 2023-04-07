«Интер» не удержал победу над «Салернитаной» и продлил серию без побед

После этого матча команда Симоне Индзаги с 51 очком осталась на 4-м месте в Серии А, но в этом туре их может обойти «Рома». «Интер» продлил серию без побед во всех турнирах до 6 матчей. В последний раз «нерадзурри» набирали три очка 5 марта в игре против «Лечче» (2:0) в 25-м туре чемпионата Италии.