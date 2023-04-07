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7 апреля, источник: Спорт РИА Новости

«Наполи» обыграл «Лечче» в матче чемпионата Италии

Футболисты «Наполи» победили «Лечче» в матче 29-го тура чемпионата Италии.

Лечче
НаполиЧемпионат Италии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча в Лечче завершилась со счетом 2:1. В составе «Наполи» отличился Джованни Ди Лоренцо (18-я минута). У «Лечче» забил Федерико Ди Франческо (52). Автогол записал на свой счет игрок «Лечче» Антонио Галло (64).

«Наполи» с 74 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. «Лечче» имеет в активе 27 очков и располагается на 16-й позиции в таблице. Команда потерпела шестое поражение подряд.

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1:2
Первый тайм: 0:1
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