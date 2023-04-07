«Наполи» обыграл «Лечче» в матче чемпионата Италии

Встреча в Лечче завершилась со счетом 2:1. В составе «Наполи» отличился Джованни Ди Лоренцо (18-я минута). У «Лечче» забил Федерико Ди Франческо (52). Автогол записал на свой счет игрок «Лечче» Антонио Галло (64).