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7 апреля, источник: Sport24

Гвардиола объяснил, почему его никогда не увольняли из клубов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, почему не был уволен ни из одного из клубов, в котором работал.

Манчестер СитиЧемпионат Англии: таблица и календарь
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Источник: Reuters

До «Сити» специалист в своей карьере возглавлял «Барселону» и «Баварию». Оба клуба он покинул по истечении срока контракта.

«Я скажу вам секрет — мы выигрываем матчи. Если бы этого не делали, это привело бы к моему увольнению. Никаких секретов по этому поводу. Это не потому, что моя прическа лучше, чем у остальных. Так что… Меня не увольняют, потому что я побеждаю. Мы побеждаем. Во многих матчах на протяжении всех этих лет», — сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем 30-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».

Встреча «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» состоится в субботу, 8 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени. «Горожане» занимают 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Арсенала» на 8 очков. При этом у команды Гвардиолы на одну игру меньше.

Гвардиола возглавил «Сити» в 2016 году. Под его руководством клуб стал четырехкратным чемпионом Англии и вышел в финал лиги чемпионов.

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