Гвардиола объяснил, почему его никогда не увольняли из клубов

«Я скажу вам секрет — мы выигрываем матчи. Если бы этого не делали, это привело бы к моему увольнению. Никаких секретов по этому поводу. Это не потому, что моя прическа лучше, чем у остальных. Так что… Меня не увольняют, потому что я побеждаю. Мы побеждаем. Во многих матчах на протяжении всех этих лет», — сказал Гвардиола на пресс-конференции перед матчем 30-го тура АПЛ с «Саутгемптоном».