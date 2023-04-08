«Милан» упустил шанс увеличить отрыв от «Интера», поделив очки с «Эмполи»

Голов зрители этой игры не дождались — 0:0.

Красно-чёрные владели неоспоримым преимуществом на протяжении большей части матча (21 удар, 4 в створ), однако не сумели воплотить его в забитые мячи.

Отметим, что на 58-й минуте встречи арбитр вначале назначил пенальти в ворота «Эмполи», а затем отменил его после просмотра повторов, а на 90-й минуте также при помощи VAR был отменён гол Оливье Жиру — француз подыграл себе рукой. Ближе всех к легитимному голу подобрался Алессандро Флоренци, попавший в штангу после навеса Рафаэла Леау.