«Ланс» обыграл «Страсбур» и сократил отставание от лидера Лиги 1 «ПСЖ» до 3 очков
«Ланс» на своем поле одержал победу над «Страсбуром» в матче 30-го тура Лиги 1.
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«Ланс» на своем поле одержал победу над «Страсбуром» в матче 30-го тура Лиги 1.
Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев голами отметились полузащитник Пшемыслав Франковски и защитник Факундо Медина. За гостей забил нападающий Кевин Гамейро.
«Ланс» набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, сократив отставание от «ПСЖ» до 3 очков. Парижане свой матч против «Ниццы» проведут в субботу.