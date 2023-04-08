«Ланс» обыграл «Страсбур» и сократил отставание от лидера Лиги 1 «ПСЖ» до 3 очков

Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе хозяев голами отметились полузащитник Пшемыслав Франковски и защитник Факундо Медина. За гостей забил нападающий Кевин Гамейро.

«Ланс» набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, сократив отставание от «ПСЖ» до 3 очков. Парижане свой матч против «Ниццы» проведут в субботу.