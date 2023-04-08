Новый наследник Гвардиолы в Англии. Как Компани досрочно вывел «Бёрнли» в АПЛ

Знаете один из первых запретов Венсана Компани в «Бёрнли»? Торты на день рождения! Да-да, тренер начал с концентрации. Ещё на предсезонке команда вытащила сладость на тренирововочное поле. Компани потребовал завершить эту практику, даже если есть серьёзный повод. Поле — для работы. Зал — для работы. Теория — для работы. В остальное время можете делать всё, что захотите. Кажется, помогло — «Бёрнли» уверенно возглавлял таблицу на протяжении всего сезона.

Наступил апрель. Важнейший матч с «Мидлсбро». Когда в середине второго тайма Коннор Робертс забил второй мяч «Мидлсбро», казалось, всё только начинается. Это же Чемпионшип! Да, «Бёрнли» на первом месте, но играет в гостях. А их соперник претендует на вторую строчку. Многие точно ожидали моментов и навалов. Но как же лидеры грамотно засушили игру. Причём не дурацкими выбиваниями последним защитником, а грамотным владением под прессингом. Почти без ошибок. «Бёрнли» был куда ближе к третьему голу, чем «Мидлсбро» ко второму. А после финального свистка начался праздник.

Вообще, будущему участнику АПЛ не предрекали светлого будущего. В прошлом мае команда вылетела в Чемпионшип, неся с собой кучу проблем. Это и долг перед кредиторами примерно на € 72 млн, и сложный состав, половина которого хотела остаться в высшей лиге, и поиски нового тренера. Шона Дайча уволили, не дождавшись конца сезона. Такая вот благодарность за почти 10 лет работы главным. Вылета всё равно было не избежать. Но требовался новый босс. И кто-то указал на Бельгию — там завершал работу Компани.

Вообще, это случай. Венсан планировал следующий шаг после двух сезонов главным в «Андерлехте», как и все недавние звёзды, мечтал об АПЛ. Всё же он неплохо зарекомендовал себя в Бельгии. Да, без титулов, но с финалом Кубка и местах в тройке. Не восхищение, но показатель хорошей работы с очень средними возможностями. И тут вдруг Чемпионшип. И даже не вариант, когда тебя упрашивают, а просто приглашают пообщаться. Athletic писал, что у «Бёрнли» было несколько вариантов в списке возможных кандидатов. Компани был спокоен. Обозначил своё видение работы, не запросил сверхусловий и показал максимальную мотивацию. Выбрали его. Оставалось самое сложное — полностью перебрать состав.

Он изменился примерно на 70%. Все те, кто соответствовал уровню АПЛ, ушли туда. Что важно — по трансферу. Большинство пришлось приглашать из других команд. Из далёкого запаса топов высшего дивизиона (Си Джей Иган-Райли и Тейлор Харвуд-Беллис пришли из «Манчестер Сити»). Из основ команд других лиг, например, Бельгии, которую Компани хорошо изучил. Оттуда забрали Джоша Каллена, Витиньо и ещё пару игроков. Главное — прибыль. Клуб по итогам лета продал игроков примерно на € 70 млн, а закупился на € 25 млн. Всё очевидно — минус результат в угоду экономической стабильности. Но с этим не был согласен Компани. Он до конца верил в потенциал этой пусть и молодой, но дерзкой команды.

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«Он не тренер, он просто волшебник» — анонимно заявил один из футболистов команды ещё прошлой осенью. Результат пришёл с самого начала. Венсан экспериментировал со схемами, поражения сменялись ничьими и наоборот, а параллельно вырабатывался стиль, не совсем типичный для этой лиги. Компани играл в контроль («Бёрнли» — вторые по количеству передач в лиге) и с концентрацией на обороне — всего 30 пропущенных мячей. Никаких хаотичных атак. Всё прагматично.

Компани становился лучшим тренером Чемпионшипа в октябре, декабре, январе и феврале. Наверняка станет и в марте. И уже сейчас клуб раздумывает о том, что будет летом. Венсан в 37 лет залетит в АПЛ в качестве главного тренера. Со своими взглядами, концепцией, но с образом очередного ученика или наследника Гвардиолы. От этого уже не избавиться, учитывая, что сам он рассуждал о большом влиянии на каталонца на его взгляды.