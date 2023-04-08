«Челси» уступил «Вулверхэмптону» в первом матче после возвращения Лэмпарда
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Лондонский «Челси» на выезде уступил «Вулверхэмптону» в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Лондонский «Челси» на выезде уступил «Вулверхэмптону» в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на 31-й минуте забил Матеуш Нуньеш.
Лондонцы, проводившие первый матч после возвращения тренера Фрэнка Лэмпарда, не могут выиграть в четвертом матче подряд. «Челси» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, «Вулверхэмптон», набрав 31 очко, идет строчкой ниже.
В другом матче «Тоттенхэм» дома обыграл «Брайтон» со счетом 2:1. Южнокорейский нападающий хозяев Сон Хын Мин отличился на 10-й минуте и стал первым азиатом в истории, забившим 100 голов в АПЛ. Второй мяч у победителей на счету Гарри Кейна.
Результаты остальных матчей:
«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест» — 2:0;
«Брентфорд» — «Ньюкасл» — 1:2;
«Лестер» — «Борнмут» — 0:1;
«Фулхэм» — «Вест Хэм» — 0:1.