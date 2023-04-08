«Челси» уступил «Вулверхэмптону» в первом матче после возвращения Лэмпарда

Лондонцы, проводившие первый матч после возвращения тренера Фрэнка Лэмпарда, не могут выиграть в четвертом матче подряд. «Челси» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, «Вулверхэмптон», набрав 31 очко, идет строчкой ниже.

В другом матче «Тоттенхэм» дома обыграл «Брайтон» со счетом 2:1. Южнокорейский нападающий хозяев Сон Хын Мин отличился на 10-й минуте и стал первым азиатом в истории, забившим 100 голов в АПЛ. Второй мяч у победителей на счету Гарри Кейна.