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19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Челси» уступил «Вулверхэмптону» в первом матче после возвращения Лэмпарда

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Лондонский «Челси» на выезде уступил «Вулверхэмптону» в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу.

Вулверхэмптон
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Источник: Reuters

Встреча закончилась победой хозяев со счетом 1:0. Мяч на 31-й минуте забил Матеуш Нуньеш.

Лондонцы, проводившие первый матч после возвращения тренера Фрэнка Лэмпарда, не могут выиграть в четвертом матче подряд. «Челси» с 39 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, «Вулверхэмптон», набрав 31 очко, идет строчкой ниже.

В другом матче «Тоттенхэм» дома обыграл «Брайтон» со счетом 2:1. Южнокорейский нападающий хозяев Сон Хын Мин отличился на 10-й минуте и стал первым азиатом в истории, забившим 100 голов в АПЛ. Второй мяч у победителей на счету Гарри Кейна.

Результаты остальных матчей:

«Астон Вилла» — «Ноттингем Форест» — 2:0;

«Брентфорд» — «Ньюкасл» — 1:2;

«Лестер» — «Борнмут» — 0:1;

«Фулхэм» — «Вест Хэм» — 0:1.

Вулверхэмптон
1:0
Первый тайм: 1:0
Челси
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