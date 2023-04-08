«Байер» впервые за 21 год выиграл в семи матчах подряд
8 апреля «Байер» на своем поле со счетом 3:1 обыграл франкфуртский «Айнтрахт» в матче 27-го тура Бундеслиги.
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8 апреля «Байер» на своем поле со счетом 3:1 обыграл франкфуртский «Айнтрахт» в матче 27-го тура Бундеслиги.
Леверкузенский клуб, тренирует который Хаби Алонсо, одержал свою седьмую победу подряд во всех турнирах.
Как сообщает Squawka, столь длительной победной серии у «Байера» не было с 2002 года, когда команда, ведомая Михаэлем Баллаком, играла в финале Лиги чемпионов. «Байер» не только проиграл «Реалу» в том финале, но в 2002 году еще и упустил в последнем туре золотые медали Бундеслиги, а также уступил в финале Кубка Германии.